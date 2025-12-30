Emoción en Córdoba: nacieron trillizos y fueron el único caso de 2025

La ciudad de Córdoba registró un hito médico y social este 30 de diciembre con el nacimiento de trillizos en la Nueva Maternidad Provincial. Se trata de dos varones y una niña que llegaron al mundo mediante una cesárea programada, convirtiéndose en el único embarazo trigemelar atendido en dicha institución en lo que va del año.

Nacieron trillizos en Córdoba: cómo fue el operativo médico

Dada la naturaleza del embarazo, calificado como de alto riesgo, la madre fue derivada desde Cruz del Eje a la capital provincial en la semana 14 de gestación. El seguimiento estuvo a cargo del equipo de Medicina Fetal, que realizó controles quincenales para monitorear el desarrollo de los bebés y la salud de la madre, quien presentó diabetes gestacional controlada en el tramo final.

El parto se concretó a las 31 semanas de gestación a través de una cirugía que involucró a tres equipos de recepción independientes. Según los registros médicos, el primer nacimiento fue el de Emir a las 14:01 con un peso de 1.800 gramos; seguido por Elías a las 14:03 con 1.715 gramos; y finalmente Emily a las 14:05 con 1.595 gramos.

Cómo evolucionan los trillizos en la Maternidad

Actualmente, los tres recién nacidos permanecen internados en la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal (Neo) debido a su condición de prematuros. La doctora Fernanda Presotti, pediatra neonatóloga, informó que los bebés evolucionan favorablemente: toleran la alimentación, no presentan complicaciones y, de momento, no requieren soporte respiratorio.

Para Lorena, la noticia de un embarazo múltiple fue un impacto inicial que luego se transformó en esperanza. “Me preocupé porque dije qué voy a hacer con tres bebés, pero si Dios me mandó tres es por algo”, reflexionó la madre, quien ya tiene un hijo de 7 años que aguarda conocer a sus hermanos en Cruz del Eje.

La elección de los nombres responde a una inspiración bíblica que acompañó a Lorena durante las dificultades del proceso gestacional. Ante el desafío que representa la crianza simultánea, la mujer destacó que contará con el apoyo de su madre, hermanas y tía para el regreso al hogar.