El nuevo entrenador de Talleres, la maldición que rompió en México y lo que vino después

Diego Cocca se puso en funciones como técnico de Talleres y el club de barrio Jardín publicó, entre la vasta trayectoria del DT, una historia de película por una maldición que cortó en el fútbol mexicano.

Es que Cocca consagró campeón al Atlas de Guadalajara en 2021, poniendo fin a lo que en México era conocido como una maldición, que implicaba un muerto por infarto y una enigmática botella de wisky cerrada por décadas.

Diego Cocca fue presentado como el nuevo director técnico de Talleres en el predio

En la temporada 1950/51 el Atlás levantó su primer trofeo al vencer en la final con clásico al Chivas, por 1 a 0 con un penal polémico. Jaime “Tubo” Gómez, arquero del rival, lanzó una premonitoria amenaza: “Festejen ahora porque no volverán a ser campeones en 50 años. Es más, antes que yo me muera no volverán a coronarse”.

Lo hizo además en medio de la conmoción por la muerte causada por un infarto de un directivo de Chivas, furioso con el arbitraje.

LA BOTELLA DE LA MALDICIÓN

En 1954 Atlas recibió un regalo indeseado: una caja con una botella de wisky escocés con el ominoso mensaje en la etiqueta, de “no abrir hasta volver a ser campeones en Primera División”.

Pasaron las décadas, sin nuevos títulos para el Atlas, con la botella añejada al lado de aquel trofeo de 1951. Incluso el equipo perdió la categoría, y volvió a ascender. Hubo que esperar 70 años...

COCCA CORTÓ EL MALEFICIO

En 2021 Diego Cocca sacó campeón al Atlas en una final que se definió por penales contra el León, club emparentado con Andrés Fassi en la actualidad. Fue 70 años después. La botella fue abierta y el “Tubo” Gómez, arquero que lanzó la maldición, había muerto 13 años antes.

Cocca consiguió tres títulos consecutivos, dos ligas consecutivas, como para enterrar el maleficio. Y se convierte en el primer técnico de Talleres en ser campeón en el fútbol argentino, con Racing en 2014, y en México con el Atlas.

En noviembre de 2022 pasó al Tigres de Monterrey, pero se mantuvo en el cargo de técnico apenas cinco partidos, por el llamado de la Selección mexicana para asumir al frente del “Tri”, en reemplazo de Gerardo Martino. Su ciclo se extendió sólo por siete encuentros, más allá de haber ganado tres y perdido nada más que uno.

El entrenador argentino Diego Cocca fue despedido cuatro meses después de asumir en el cargo al frente de México. (@FMF)

Pasó a su primera experiencia en el fútbol europeo, al mando del Valladolid en España, donde fue cesado en funciones en febrero de 2025 tras dos meses de trabajo, en ocho partidos con siete derrotas y una única victoria.

Diego Cocca se fue abrupatamente del Valladolid de España en 2025 (AP).

Es decir que tras el logro con Atlas en México, ahora enfrenta un desafío personal en Talleres: la continuidad en el cargo por más tiempo.