El nombre escandinavo que es furor en Argentina y se considera uno de los más lindos del mundo

En diciembre de 2025, un nombre de origen escandinavo se convirtió en tendencia entre las familias argentinas y es considerado uno de los más lindos del mundo por su sonoridad y significado. Se trata de Eula, un nombre femenino corto, delicado y fácil de pronunciar.

Este nombre nórdico, muy parecido a otros de su mismo origen, se diferencia por pequeñas variantes gráficas que lo hacen único. En Argentina, cada vez más padres lo eligen para sus hijas por su estilo moderno y su fuerte carga simbólica.

Qué significa Eula y por qué está de moda

Eula es un nombre de origen escandinavo (nórdico) que se utiliza para nenas y significa “bien hablada”. Su significado está asociado a la buena comunicación, la dulzura al expresarse y la armonía en el vínculo con los demás.

El significado de Eula.

En los últimos años, los nombres nórdicos ganaron popularidad en el país, especialmente aquellos que son breves, elegantes y fáciles de adaptar al español. Eula reúne todas esas características, lo que explica su creciente presencia en registros y listas de nombres más elegidos.

La tendencia de los nombres nórdicos en Argentina

Los nombres de origen escandinavo se destacan por su musicalidad, su conexión con la naturaleza y su impronta fuerte pero simple. Muchos de ellos comenzaron a escucharse con más frecuencia en Argentina, tanto para nenas como para nenes.

A continuación, una lista de nombres de bebés nórdicos para nenas y su significado:

Aina : “para siempre”.

Åse : “diosa”.

Berit : “la exaltada”.

Frey : “noble”.

Fraya : “noble”.

Gertrudv : “lanza”.

Gro : “crecer”.

Inga : “protección de Ing”.

Ingeborg : “fortaleza de Ing”.

Ingemar : “del mar”.

Inger : “protección de Ing”.

Ingmar : “del mar”.

Ingo : “protección de Ing”.

Karyna : “pura”.

Keerstin : “seguidora de Cristo”.

Kristyn : “seguidora de Cristo”.

Krystyna : “portadora de Cristo”.

Linea / Linnae / Linnaea / Lynea / Lynnea : “tilo”.

Meav : “brillante”.

Norna : “susurro”.

Olga / Olia : “santa”.

Rayne / Raynee : “reina”.

Sigrid : “jinete de caballo victorioso”.

Silia : “ciega”.

Siriana : “victoria hermosa”.

Solveig : “hija del sol”.

Thora / Tora : “trueno”.

Thurid : “hermosa Thor”.

Thyra : “servicial”.

Treena / Trina / Trinette : “pura”.

Valkyrja : “elegidora de los caídos”.

Vivica: “fortaleza de guerra”.

Nombres nórdicos para nenes que también crecen en popularidad

Entre los varones, los nombres escandinavos también empiezan a ganar espacio en Argentina, sobre todo aquellos que remiten a la fortaleza, la nobleza y la tradición.

Anders : “valiente”.

Bergen / Bergin : “prado entre las montañas”.

Birger : “guardián”.

Booth : “vivió en un granero”.

Carlson : “asentamiento libre”.

Carr : “pantano”.

Ericson / Erikson : “hijo del gobernante eterno”.

Garald : “gobernante de la lanza”.

Guss : “magnífico”.

Gustav : “bastón de los dioses”.

Haakon / Hakan : “hijo alto”.

Hagan : “juvenil”.

Hans / Jens : “Dios es generoso”.

Haroldo / Heraldo : “gobernante del ejército”.

Jansen / Janson : “hijo de Jan”.

Joran / Jorn / Jurgen : “campesino”.

Joron : “ola de jabalí”.

Karlson : “hijo de Karl”.

Kristopher / Kristophor / Krystof / Krzysztof : “portador de Cristo”.

Larson : “hijo de Lars”.

Latham : “del granero”.

Norell : “del norte”.

Osman / Osmin / Osmund : “protección de Dios”.

Steffen : “corona”.

Waddell: “ir”.