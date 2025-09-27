El golazo de tiro libre de Julián Álvarez que Nico González casi patea: la confesión del cordobés

En una jornada inolvidable para los hinchas colchoneros, el Atlético de Madrid goleó 5 a 2 al Real Madrid en el derbi de la Capital de España. El equipo dirigido por Diego Simeone rompió el invicto del líder de La Liga y Julián Álvarez fue la figura del partido.
Atlético de Madrid goleó 5 a 2 al Real Madrid
El encuentro correspondiente a la jornada 7 inició con el pie derecho para el local gracias al gol de cabeza de Robin Le Normand. Sin embargo, los Merengues dieron pelea y se pusieron arriba gracias a los tantos de Kylian Mbappé y Arda Güler.
Pero en el final de la primera etapa Alexander Sørloth convirtió lo que era el 2 a 2 parcial y los equipos se fueron a los vestuarios. En el segundo tiempo, Álvarez se consagró nuevamente como delantero y sumó el tercero de su equipo producto de un penal.
Sin embargo, se guardó lo mejor para los 63 minutos y anotó un golazo de tiro libre. Finalmente, Antoine Griezmann, quien entró desde el banco de suplentes, selló el resultado.
La confesión de Julián Álvarez sobre el tiro libre con Nico González
Con los tres puntos en el bolsillo, Álvarez habló desde el campo de juego y confesó la historia detrás del tiro libre que debatió con Nicolás González. “Los practicamos a veces y vengo bastante bien. Nico me dijo que le iba a pegar por fuera de la barrera, pero luego se arrepintió y me dijo ‘no, pégale vos’”, contó.
Por otro lado, recalcó que su equipo debe seguir por el camino del progreso y pulir aspectos donde están fallando. “Tratar de mejorar y de mantener el arco en cero”, culminó.