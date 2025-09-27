El golazo de tiro libre de Julián Álvarez que Nico González casi patea: la confesión del cordobés

En una jornada inolvidable para los hinchas colchoneros, el Atlético de Madrid goleó 5 a 2 al Real Madrid en el derbi de la Capital de España. El equipo dirigido por Diego Simeone rompió el invicto del líder de La Liga y Julián Álvarez fue la figura del partido.

El encuentro correspondiente a la jornada 7 inició con el pie derecho para el local gracias al gol de cabeza de Robin Le Normand. Sin embargo, los Merengues dieron pelea y se pusieron arriba gracias a los tantos de Kylian Mbappé y Arda Güler.

Pero en el final de la primera etapa Alexander Sørloth convirtió lo que era el 2 a 2 parcial y los equipos se fueron a los vestuarios. En el segundo tiempo, Álvarez se consagró nuevamente como delantero y sumó el tercero de su equipo producto de un penal.

¡GOOL DE ATLÉTICO DE MADRID!



Ahora si, Sorloth cabeceó para poner el empate tras un gran centro de Koke.



PAR-TI-DA-ZO en el Metropolitano.#AtletiRealMadrid#LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/Z5s77pHzsJ — DSPORTS (@DSports) September 27, 2025

Sin embargo, se guardó lo mejor para los 63 minutos y anotó un golazo de tiro libre. Finalmente, Antoine Griezmann, quien entró desde el banco de suplentes, selló el resultado.

¡GOLAZO DE JULIÁN ÁLVAREZ!



El argentino y un formidable cobro de tiro libre que dejó sin chances a Courtois y marcó el 4-2 para Atlético de Madrid en el Derbi. #AtletiRealMadrid#LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/HXeKUAbzDh — DSPORTS (@DSports) September 27, 2025

La confesión de Julián Álvarez sobre el tiro libre con Nico González

Con los tres puntos en el bolsillo, Álvarez habló desde el campo de juego y confesó la historia detrás del tiro libre que debatió con Nicolás González. “Los practicamos a veces y vengo bastante bien. Nico me dijo que le iba a pegar por fuera de la barrera, pero luego se arrepintió y me dijo ‘no, pégale vos’”, contó.

"UN DÍA MUY ESPECIAL, NOS VAMOS MUY FELICES" 🔴⚪



🗣 Julián Álvarez, jugador de Atlético de Madrid, luego de la victoria 5-2 en el derbi ante Real Madrid por la fecha 7 de #LaLigaEnDSPORTS.



🇦🇷 El argentino marcó un doblete con un golazo de tiro libre.#AtletiRealMadrid pic.twitter.com/80J2YPCuRV — DSPORTS (@DSports) September 27, 2025

Por otro lado, recalcó que su equipo debe seguir por el camino del progreso y pulir aspectos donde están fallando. “Tratar de mejorar y de mantener el arco en cero”, culminó.