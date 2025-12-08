El árbol de Navidad más alto de Sudamérica está en Córdoba: cuántos metros mide

El árbol navideño más alto de Sudamérica se encuentra en la provincia de Córdoba. Cada año, el Faro del Bicentenario es protagonista de un imponente juego de luces que acompaña uno de los principales sectores del barrio Nueva Córdoba.

Cuánto mide el árbol de Navidad más alto de Sudamérica

El sistema lumínico del árbol está compuesto por 30 tiras LED verticales, cada una equipada con 20 globos Pixel RGBW, lo que permite control individual por pixel, escenas dinámicas, animaciones programables, secuencias sincronizadas y una amplia paleta de colores.

En su base, la decoración incorpora 60 domos Pixel RGBW, distribuidos de manera simétrica alrededor de la estructura. La iluminación es gestionada mediante un sistema de control remoto, que generará escenas temáticas y secuencias animadas durante toda la temporada navideña.

El árbol cuenta con 100 metros de altura y con detalles tecnológicos que lo transforman en una experiencia visual extraordinaria. Además, a su alrededor se emplazan distintas decoraciones navideñas. “La ambientación se completará con la ornamentación del sector para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de uno de los íconos navideños más emblemáticos de Córdoba”, resaltó la Provincia.