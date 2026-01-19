Dónde están los “semáforos inteligentes” que detectan multas en Córdoba

Córdoba implementó “semáforos inteligentes” que detectan infracciones de tránsito a través de cámaras y sensores con inteligencia artificial, además de otras funciones. Los dispositivos ya funcionan en dos ciudades de la provincia, pero se colocarán más.

Qué funciones cumplen los semáforos inteligentes

Los semáforos convencionales fueron enriquecidos con un sistema de sensores IoT, cámaras de video con procesamiento de imágenes en tiempo real e inteligencia artificial. Esta combinación hace que los dispositivos puedan:

Optimizar el flujo vehicular ya que analizan el tráfico en cada carril y ajustan los tiempos de luz verde y roja de forma dinámica.

Aumentar la seguridad vial porque identifican peatones, ciclistas y todo tipo de vehículos, generando alertas tempranas y preventivas.

Reducir la contaminación ambiental gracias a la optimización del tráfico, que disminuye el tiempo de espera y el consumo de combustible.

Detectar infracciones, promoviendo una mayor seguridad vial y disuasión de comportamientos inadecuados.

Monitorear la calidad del aire, estaciones meteorológicas y otros sensores, brindando una visión integral del entorno urbano.

Dónde están los semáforos inteligentes en Córdoba

Según informó Smart City Agent, la creadora de los semáforos inteligentes que detectan infracciones de tránsito, la provincia de Córdoba cuenta con cinco de estos elementos, y va por más.

La ciudad de Río Tercero cuenta con tres semáforos en cruces críticos y concurridos. La idea del intendente Marcos Ferrer es colocar otras 10 unidades antes de que termine 2024. Por su parte, Jesús María implementó este elemento en 2 cruces durante 2023.