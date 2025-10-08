Vía Córdoba / precios

Dólar blue en Córdoba: en cuánto abrió la divisa este miércoles 8 de octubre

Seguí los movimientos de la moneda extranjera en el transcurso de una semana corta.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

8 de octubre de 2025,

Dólar blue en Córdoba: en cuánto abrió la divisa este miércoles 8 de octubre
El dólar blue en Córdoba subió en las últimas 24 horas.

Con la presencia de Luis Caputo, ministro de Economía de Argentina, en Estados Unidos y la imputación de José Luis Espert que afecta al Gobierno nacional rumbo a las elecciones, el dólar blue en Córdoba abrió este miércoles 8 de octubre al mismo valor de cierre del martes 7.

Según los sitios web de referencia, el dólar blue en Córdoba abrió este jueves 8 de octubre con los siguientes valores: 1.439 pesos para la compra y 1.470 pesos para la venta.

QUÉ ES EL DÓLAR BLUE

El dólar blue es la moneda que circula en el mercado negro argentino y suele tener un valor más alto que el billete oficial. Este dólar no se compra en bancos o casas de cambio oficiales, sino que se adquiere en el mercado informal.

Por eso, es importante recordar al lector que estos datos corresponden a un mercado que está sujeto a cambios sin previo aviso; por lo que en algunas cuevas de la ciudad, el famoso blue se puede conseguir por algunos pesos menos.

Temas Relacionados

MÁS DE precios
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS