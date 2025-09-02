Vía Córdoba / precios

Dólar blue en Córdoba: en cuánto abrió la divisa este martes 2 de septiembre

Mirá el valor de la moneda extranjera en la provincia de Córdoba.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

2 de septiembre de 2025,

El valor del dólar blue en Córdoba el segundo día de septiembre. (Pedro Castillo / Archivo La Voz).

Luego de un inicio de mes marcado por una fuerte suba en el mercado paralelo, el dólar blue en Córdoba abrió este martes 2 de septiembre al mismo valor de cierre del lunes 1. En este contexto, todavía se mantiene arriba de los 1.300 pesos por unidad.

Según los sitios web de referencia, el dólar blue en Córdoba abrió este lunes 1 de septiembre de la siguiente manera: 1.329 pesos para la compra y 1.359 pesos para la venta. Por la tarde, subió varios puntos y cerró en 1.354 para la compra y 1.384 para la venta.

QUÉ ES EL DÓLAR BLUE

El dólar blue es la moneda que circula en el mercado negro argentino y suele tener un valor más alto que el billete oficial. Este dólar no se compra en bancos o casas de cambio oficiales, sino que se adquiere en el mercado informal.

Por eso, es importante recordar al lector que estos datos corresponden a un mercado que está sujeto a cambios sin previo aviso; por lo que en algunas cuevas de la ciudad, el famoso blue se puede conseguir por algunos pesos menos.

