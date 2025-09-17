Dólar blue en Córdoba: en cuánto abrió este miércoles 17 de septiembre

Luego de una primera quincena con reiteradas subas y la presentación del presupuesto 2026 por parte del presidente Javier Milei, el dólar blue en Córdoba abrió este miércoles 17 de septiembre al mismo valor de cierre del martes 16.

Según los sitios web de referencia, el dólar blue en Córdoba abrió este miércoles 17 de septiembre con los siguientes valores: 1.439 pesos para la compra y 1.470 pesos para la venta.

QUÉ ES EL DÓLAR BLUE

El dólar blue es la moneda que circula en el mercado negro argentino y suele tener un valor más alto que el billete oficial. Este dólar no se compra en bancos o casas de cambio oficiales, sino que se adquiere en el mercado informal.

Por eso, es importante recordar al lector que estos datos corresponden a un mercado que está sujeto a cambios sin previo aviso; por lo que en algunas cuevas de la ciudad, el famoso blue se puede conseguir por algunos pesos menos.