El Fiscal de instrucción en violencia de genero y familiar, Gerardo Reyes, elevó a juicio la causa de Pablo Rodríguez Laurta, quien llega a esta instancia bajo los delitos de homicidio calificado por el vinculo alevosía y violencia de genero; violación de domicilio, amenazas y desobediencia a la autoridad en contra de su expareja, Luna Giardina, y su exsuegra Mariel Zamudio en Córdoba.

Doble femicidio en Córdoba: elevan a juicio el caso contra Pablo Laurta

El hombre ingresó a la el barrio de Villa Serrana con la intención de llevarse a su hijo de 5 años. En ese contexto, le disparó a ambas mujeres y les provocó la muerte, según la acusación fiscal.

Luna y su mamá fueron asesinadas.

Posteriormente, las fuerzas de seguridad lo encontraron en Gualeguaychú, Entre Ríos, a pocos instantes de escapar a través de la frontera. Desde ese entonces y tras un operativo, se encuentra en la cárcel de Cruz del Eje, en un pabellón de máxima seguridad.

Doble femicidio en Córdoba: por qué no admiten como querellante a la media hermana de Luna Giardina

Por su parte, Laura Giardina, media hermana de Luna, solicitó ser querellante en la causa. Sin embargo, la defensa de Laurta se opuso y la Cámara de Apelación tendrá la decisión final.

Sucede que ella no es heredera forzosa de las víctimas, un requisito del Código Penal para la aceptación de las querellas, según explicaron especialistas. “Quieren que se sepa qué pasó y que no vuelva a repetirse. Para eso es necesario poder participar del proceso”, explicó Marina Romano, su abogada.