Diego Cardozo rompió el silencio y aseguró “ataques intencionales” a los bebés en el Neonatal

En la recta final del juicio que conmociona a Córdoba, el exministro de Salud provincial, Diego Cardozo, finalmente reconoció que las muertes de los bebés en el Hospital Materno Neonatal no fueron casualidad, sino el resultado de “ataques intencionales”.

Su contundente declaración se produjo durante la última etapa del proceso judicial, donde varios de los acusados volvieron a pronunciarse ante el tribunal.

DIEGO CARDOZO ROMPIÓ EL SILENCIO Y DECLARÓ EN EL CAUSA DEL NEONATAL

Imputado por encubrimiento doblemente agravado, Cardozo negó haber tenido conocimiento previo de los trágicos sucesos antes del 7 de junio de 2022. Sin embargo, tras presenciar numerosas audiencias, su perspectiva cambió radicalmente. “Hoy no tengo dudas: a estos chicos los atacaron. No sé quién, pero fueron víctimas de ataques intencionales. Cuatro casos en un mismo día, las casualidades no existen”, dijo.

Declaró Diego Cardozo, exministro de Salud de la provincia de Córdoba. (Pedro Castillo / La Voz)

El exministro también expresó su “solidaridad con las madres” y su arrepentimiento por no haberlas recibido, aunque aclaró que “no dependía” de él. Además, manifestó su enojo y pidió disculpas por dudar de sus colegas médicos en un principio. A pesar de su actual convicción sobre la intencionalidad de los ataques, Cardozo aseguró que “no cree que antes del 7 de junio alguien en el hospital pensara en criminalidad”. “Nos forman para salvar vidas, no para pensar en actos intencionales”, argumentó.

OTROS TESTIMONIOS CLAVE EN LA RECTA FINAL DEL JUICIO DEL NEONATAL

Junto a Cardozo, otros imputados volvieron a declarar. Brenda Agüero, la principal sospechosa, negó todo y desmintió a madres de las víctimas. Por su parte, la exdirectora del centro médico, Liliana Asís, quien también enfrenta cargos, expresó su dolor por la institución y afirmó que siempre escuchó las quejas. Asís mencionó que al enterarse de las muertes, pensó inicialmente en una reacción a la vitamina K y solicitó análisis que nunca fueron respondidos.

Declaró Liliana Asís, exdirectora del Hospital Materno Neonatal. (Pedro Castillo / La Voz)

El juicio por las muertes en el Neonatal entra ahora en su etapa de alegatos, con la acusación comenzando el 28 de abril y las defensas presentando sus argumentos en las semanas siguientes. La sentencia se espera para el 2 de junio.