Dictaron prisión preventiva para los detenidos por la megaestafa de Márquez y Asociados

Este miércoles, el fiscal Enrique Gavier, titular de la Fiscalía de Delitos Complejos del 1° Turno, resolvió ordenar la prisión preventiva para los siete detenidos en el marco de la investigación por estafas de Márquez y Asociados.

Esta medida fue oficializada mediante un comunicado judicial. A los implicados se les atribuye ser los principales gestores de una asociación ilícita destinada a estafar a clientes que habían abonado la edificación de sus hogares.

Megaestafa Márquez y Asociados: ictaron prisión preventiva para los detenidos

La instrucción de esta compleja causa considera a los imputados como jefes y organizadores de un esquema ilícito. Dicho método de operación fraudulenta perjudicó a numerosos ciudadanos en todo el país. Las víctimas vieron incumplidas las promesas de construcción de viviendas de tipo social.

Los directivos que están detenidos desde marzo son Juan Pablo Márquez, Ariel Hernán Márquez, José Matías Márquez, Lucas Alberto Márquez, Ramiro Gonzalo Nieva, Matías Germán Nieva y Matías Ariel Acevedo. El comunicado fiscal detalla que “habrían formado una asociación criminal para cometer estafas reiteradas”. Además, se confirmó su vínculo familiar, siendo hermanos y cuñados.

La determinación de prisión preventiva sugiere una evaluación contundente sobre la evidencia recolectada y la gravedad de las imputaciones. Este avance procesal busca asegurar la continuidad de la investigación y la posible comparecencia de los acusados ante la Justicia.