Desde una monja motorizada hasta Iron Man: los personajes que salieron a las calles de Córdoba por Halloween

Lo más divertido de Halloween, sobre todo en Argentina, quizás tenga que ver con los disfraces y las fiestas temáticas alrededor de la celebración. En este sentido, desde hace años que Córdoba es un epicentro importante en cuanto a eventos “de terror”.

Las brujas, los fantasmas y los zombies son disfraces clásicos que no pasan de moda, aunque lo divertido es innovar. Este fue el caso de algunos personajes que salieron a las calles de Córdoba por la Noche de Brujas y que, fueron registrados en videos que se volvieron virales.

UNA MONJA Y SUS AMIGOS MOTORIZADOS EN EL CENTRO DE CÓRDOBA

Uno de los videos que se hizo popular en las redes sociales es de una persona disfrazada de “monja zombie”, andando en monopatín eléctrico por la zona céntrica de la ciudad de Córdoba. “La monja pisteando al frente del Olmos”, escribió el usuario que compartió el video en TikTok.

Pero, la monja no estaba sola. Tenía todo un séquito de personajes que la acompañaban, también en monopatines. Los comentarios en los videos no tardaron en aparecer. “Amo Córdoba”, escribieron muchos usuarios. Otros bromearon un poco con la situación actual: “Es que no hay nafta”, comentaron.

LLEGARON LOS OBREROS A LA FIESTA EN UN PARTICULAR VEHÍCULO

Este fin de semana, Halloween fue la temática de todos los boliches y locales bailables de Córdoba y alrededores. En este sentido, en una fiesta que llevaba adelante en un reconocido local de Villa Carlos Paz, se hicieron presente un grupo de jóvenes vestidos como obreros de la construcción.

Con carteles que tenían escrito “mi primera chamba”, el grupo de amigos se tomó en serio la ocasión y se montó en una maquina llamada pala mixta. Así llegaron al evento. “Va a estacionar la máquina”, se escucha que dice una persona en el video que se hizo viral.

UN IRON MAN DE BAJO PRESUPUESTO

Un disfraz clásico para ésta fecha tiene que ver con los superhéroes. En este caso, un cordobés se las ingenió para vestirse como Iron Man, el personaje del Universo de Marvel. Vestido de rojo de pies a cabeza, con bandejas rectangulares de telgopor, cinta transparente y un par de linternas, armó un atuendo que le quedó espectacular.

OTRO PERSONAJE VESTIDO DE ROJO

Un personaje que combinó perfecto con Iron Man fue un chico que se paseó por Nueva Córdoba vestido de un perro gigante de color rojo. Se puso a bailar por las calles y a bromear con los transeúntes que se cruzó.