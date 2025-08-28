Desde un “jacuzzi natural” a una “aldea europea”: 6 lugares imperdibles de Córdoba

Con la primavera cerca, muchos turistas se preparan para disfrutar de las temperaturas agradables en las Sierras. Es por eso que se espera una importante afluencia de visitantes en Córdoba, provincia que tiene un abanico de increíbles lugares para disfrutar.

Desde “aldeas europeas” hasta “mini paraísos escondidos” en medio de las Sierras, Vía Córdoba recopiló seis lugares imperdibles que debes conocer si pasas por la provincia.

SEIS LUGARES IMPERDIBLES EN CÓRDOBA

Un “jacuzzi” natural en medio de Copina: el lugar se destaca por sus piletones, un tanto desconocidos, que ofrecen un escenario natural inigualable. Paz y conexión con la naturaleza son las definiciones de este sitio ubicado a 60 kilómetros de la capital. Se trata de un “jacuzzi” natural ubicado en la localidad de Copina con vistas panorámicas y agua cristalina que lo convierten en un lugar soñado. el lugar se destaca por sus, un tanto desconocidos, que ofrecen un escenario natural inigualable. Paz y conexión con la naturaleza son las definiciones de este sitio. Se trata de uncon vistas panorámicas y agua cristalina que lo convierten en un lugar soñado.

Un "jacuzzi" natural de agua cristalina.

Cómo llegar: se debe tomar el antiguo camino que unía el Valle de Punilla con el Valle de Traslasierra, llegar a Copina y tomar la ruta de los puentes colgantes, para tomar el camino pasando el primero de ellos. Luego, se debe ir a mano derecha, haciendo el camino en dirección de Copina a Mina Clavero. El lugar no tiene acceso directo desde la ruta, por lo que es necesario hacer un corto trekking.

“laberinto energético” que fue furor en redes sociales. Se trata de un espiral de cuarzos construido por un chamán que cuenta con la piedra “más poderosa de todas”. La misteriosa Capilla del Monte : la localidad es famosa por encerrar un sinfín de misterios relacionados a la vida extraterrestre. Es así que, sus atractivos, también responden a esta mística. Allí, se ubica unen redes sociales. Se trata de unconstruido por un chamán que cuenta con la piedra “más poderosa de todas”.

Laberinto energético en Capilla del Monte.

Cómo llegar: está ubicado en lo que se conoce como Pueblo Encanto, en la calle 9 de Julio esquina Entres Rios. Cuenta con un acceso pago desde los 1.500 pesos y una visita al castillo guiada por 1.800, por persona. Las instalaciones están abiertas desde las 9.30 a 18.30.

agua transparente y ubicada en un “pozo montañoso” , la cascada completa una imagen casi de película que remonta a escenarios de ciencia ficción. Un miniparaíso de aguas cristalinas : una cascada en medio de un gigante rocoso se destaca en la zona de Capilla del Monte. De, la cascada completa una imagen casi de película que remonta a escenarios de ciencia ficción. Cómo llegar: está ubicado en el Parque autóctono Los Terrones , en Capilla del Monte. Al sitio se debe llegar con una caminata de una hora como máximo, y se puede elegir si se realiza con o sin guía de turismo.



Se puede visitar todos los días de la semana. (Turismo Capilla del Monte)

se asemeja a los alpes europeos por la flora que se extiende a lo largo y ancho del terreno. Se trata de Villa Alpina, un poblado ubicado a 30 kilómetros de Villa General Belgrano que resalta por el color de los árboles y las aguas cristalinas del río Los Reartes. Una “aldea europea” escondida en el cerro Champaquí : el ambientepor la flora que se extiende a lo largo y ancho del terreno. Se trata de Villa Alpina, un poblado ubicado a 30 kilómetros de Villa General Belgrano que resalta por el

Villa Alpina, un rincón europeo escondido en Córdoba.

Cómo llegar: ubicada a 125 kilómetros de Córdoba capital , se puede llegar en auto a Villa Alpina por la ruta provincial 5. Luego de pasar Atos Pampa, hay una bifurcación en la que hay que tomar el camino hacia la izquierda.

majestuoso salto de agua se ubica Los Gigantes. El ambiente parece de película, y algunos lo asemejan a un cenote caribeño. Se trata de El Santuario de Río Yuspe, un cajón de piedra que encierra una cascada de agua cristalina y que se rodea de un paredón cubierto de helechos. Santuario oculto en medio de las Sierras: unse ubica Los Gigantes. El ambiente parece de película, y algunos lo asemejan a un cenote caribeño. Se trata de, un cajón de piedra que encierra unay que se rodea de un

El Santuario de Río Yuspe: cascada majestuosa y agua cristalina.

Cómo llegar: está ubicado al norte de la Pampa de Achala, en medio de las Sierras Grandes. Llegar allí significa hacer una caminata de 7,3 km. aproximados que se recomienda hacer con guía.

Alpa Corral, una localidad que se destaca por tener innumerables rincones que remontan a cuentos de hadas. Sus ríos, ollas profundas e infraestructuras de antaño completan el cuadro. Además, se encuentra un puente colgante, con una caída libre de más de 45 metros, donde se puede practicar una modalidad de pura adrenalina como el puenting. Un bosque de película con aguas cristalinas y mucha aventura : a 70 kilómetros de la ciudad de Río Cuarto, se ubica, una localidad que se destaca por tener. Sus ríos, ollas profundas e infraestructuras de antaño completan el cuadro. Además, se encuentra un puente colgante, con una, donde se puede practicar una modalidad de

Un bosque de película se destaca en la localidad.