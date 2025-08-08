Debutó en Talleres como técnico, volvió de Perú y dirgirá otra vez en Liga Profesional

La Liga Profesional se cobró otro técnico, ya que Godoy Cruz se quedó sin entrenador en el inicio de la cuarta fecha del Clausura. Y el nuevo DT elegido es un ex Talleres, que debutó en Primera como entrenador de la T: Walter Ribonetto.

El “Tino”, ex zaguero central quien también vistiera la casaca Albiazul, se desvinculó del Melgar de Arequipa (Perú) días atrás, y fue confirmado en Godoy Cruz en reemplazo de Esteban Solari, con paso al costado tras la derrota del Tomba en Mendoza frente a Gimnasia de La Plata 2-1.

Walter Ribonetto, entrenador de Talleres, en el partido que su equipo le ganó a Colón. (Fotobaires)

Ribonetto dirigió a Talleres en el primer semestre de 2024, y su campaña fue por demás aceptable, pese a no clasificar a los octavos de final del torneo.

Walter Ribonetto en el partido de Talleres ante Vélez. (Fotobaires)

Se fue a trabajar a Perú, donde también cumplió con su desempeño a lo largo de nueve meses. En su cuerpo técnico lo secundo el ex arquero, Mauricio Caranta. El pasado 27 de julio dejó el cargo, tras la derrota con el Cusco FC.