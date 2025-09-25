Cuatro empresas buscan jóvenes sin experiencia: cómo aplicar a los empleos en Córdoba

Con el objetivo de brindar oportunidades laborales, cuatro empresas abrieron una búsqueda de jóvenes sin experiencia. Las ofertas cubren distintos perfiles y diversas modalidades, con contrato directo con las empresa o mediante consultoras.

Cuatro empresas buscan jóvenes sin experiencia: cómo postular

Entre los llamados se encuentra la posición de asistente mecánico industrial, gestionada por Nexo Group, una firma consultora internacional. Este cargo es de tipo contractual eventual, con una jornada completa de lunes a viernes (8 a 17), modalidad presencial en la zona de Av. Fuerza Aérea de la ciudad de Córdoba. Quien lo ocupe deberá apoyar al equipo técnico en tareas de mantenimiento, montaje de instalaciones, limpieza y logística industrial. Los aspirantes deben tener al menos 18 años y se valorará el secundario completo; aunque no se pide práctica previa, sí es útil tener manejo básico de herramientas manuales.

Otra búsqueda activa es la de operario de depósito para una distribuidora de consumo masivo. Este empleo requiere residencia en la zona sur de la Ciudad, edad entre 18 y 22 años, y brinda un horario reducido de lunes a sábado por la mañana.

Una importante entidad del sector automotor necesita un administrativo comercial para su sede en Río Tercero. Este rol implica dar seguimiento a la clientela desde la adquisición hasta la entrega del auto, bajo un contrato por tiempo indeterminado. Se exige formación terciaria, habilidad comunicativa y un excelente manejo del programa Excel.

Por su parte, la firma AyT Contable requiere un estudiante de los primeros años (condición excluyente) de la carrera de contador público para un trabajo de media jornada matutina. Este ofrecimiento es presencial y requiere vivir en zona norte de la ciudad de Córdoba. Las funciones a realizar comprenden auditoría, contabilidad, impuestos y procedimientos laborales. No se requiere conocimiento previo para postularse a esta oportunidad.

A la par de estas alternativas privadas, la Provincia impulsó el programa Empleo +26, que buscará generar 10.000 puestos de labor. Para capitalizar estas opciones, los especialistas aconsejan armar un plan riguroso: es importante identificar las propias fortalezas y propósitos profesionales antes de aplicar a las vacantes.