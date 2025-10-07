Cuánto salió hacer un asado para 10 personas en Córdoba, según el Mercado Norte

Como todos los meses, el Mercado Norte de la ciudad de Córdoba realizó un informe sobre la evolución de los precios de los distintos cortes de carne, bajo la denominación “índice asado”. En este sentido, se observó un pequeño incremento por ciento en los valores durante septiembre.

Córdoba: cuánto salió hacer un asado para 10 personas en septiembre

En septiembre, hacer un asado para 10 personas supuso un costo total de 96.870 pesos. Esto implica que el gasto promedio por persona ascendió a 9.687. El dato más llamativo fue el aumento registrado: un leve 1,04 por ciento con relación a agosto.

La clave detrás de la estabilidad reside en que los cortes vacunos, componente central de la preparación, no modificaron sus valores en los comercios. El incremento se justifica, principalmente, por una suba en el costo de ciertas hortalizas utilizadas para acompañar la parrillada. Sergio Machuca, referente del Mercado, mencionó que mantener sin cambios los precios de la carne representa una “muy buena noticia para los consumidores cordobeses”.

El monto total incluye todos los insumos y complementos necesarios para la preparación de un asado con carne de novillo. Los componentes evaluados son: cinco kilos de costilla, dos bolsas de carbón de cuatro kilos cada una, un kilo de tomate perita y lechuguín. También se relevaron tres botellas de vino y 10 postres helados individuales.

Si bien el índice general se calcula utilizando carne de novillo, el relevamiento presenta valores para otras alternativas populares de asado. La opción más costosa resulta la ternera, que asciende a 115.870 pesos. Las variedades más económicas fueron cerdo, con un precio de 76.870, y pollo, cuyo valor se ubicó en 55.270.