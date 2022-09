Coro Municipal Córdoba: los detalles de la gran recreación del gol de Maradona a los ingleses

Hace ya más de una semana, el Coro Municipal Córdoba publicó una majestuosa recreación de “El gol del siglo” de Diego Maradona a Inglaterra en el Mundial 86′ y causó furor en las redes sociales. Detrás de esa grandiosa obra final hay un arduo trabajo de meses que inició por un deseo del subdirector de la agrupación vocal, Tomás Arinci.

En diálogo con Vía Córdoba, el artífice de esta verdadera obra maestra contó los detalles de la misma y cómo fue el proceso de creación. “La idea venía de hace bastante tiempo, cuando Maradona aún estaba vivo. Lo que pasa es que era muy complicada la transcripción melódica y rítmica del relato de Victor Hugo Morales. El trabajo de pasar eso a partituras no es nada fácil y cada vez que me sentaba a hacerlo me llevaba mucho tiempo”, recordó.

En tal sentido, explicó que la complejidad de lo emprendido hizo que “el proceso de composición fuese largo”. “Yo quería hacer la recreación de todo el relato, pero nos dimos cuenta que era muy difícil tanto de escribir como de aprender. Terminó siendo como una banda de sonido de los momentos posteriores a ‘La mano de Dios’ y todo lo que fue ‘El gol del siglo‘”, sostuvo Arinci.

Al ser consultado sobre la incorporación de la idea por parte del equipo, el artista relató: “El tiempo de armado debe haber sido como de un mes desde que lo llevé hasta que lo hicimos”. “Lo que más trabajo nos llevó fue sincronizar la parte del relato con 33 personas, pero el coro siempre tuvo mucho entusiasmo”, detalló.

Cuál fue el motivo que llevó a Arinci a recrear “El gol del siglo”

En la conversación, Tomás Arinci, que se desempeña como subdirector del coro desde 2014, reconoció también cuál fue el motor de esta movida. “Lo que me llevó a componer esta obra fue la emoción que me genera el relato de Morales cada vez que lo escucho. Un día me imaginé lo que debía ser eso hecho por 33 personas y de ahí salió la idea”, develó.