Cordobés y nieto de un exjugador extranjero: quién es el nuevo Franco Mastantuono que ilusiona en River

La venta de Franco Mastantuono al Real Madrid es otro ejemplo del trabajo que hace River en sus divisiones inferiores. Pero en el club de Núñez no paran y puertas adentro ya se ilusionan con un nuevo talento, que es cordobés y nieto de un exjugador extranjero.

Se trata de Sami Maldonado Schuster, un pequeño volante de 11 años que mezcla fútbol argentino con alemán. Su abuelo es Bernhard Schuster, mediocampista ofensivo que visitó las camisetas de FC Colonia, FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Bayer Leverkusen, entre otros clubes.

Su nieto nació en la localidad de La Falda en 2014 y “recuerda al patriarca por su estilo, espigado para su edad, de cabellera rubia y con una clase especial”, publicó el diario AS en España.

Rebecca Schuster, hija de Bernhard, viajó con una amiga a Antofagasta, donde conoció a Juan Carlos Maldonado, un exvolante querido en Belgrano. El amor hizo lo suyo, la relación creció y se mudaron a La Falda, donde nació Sami.

River puso sus ojos en el a inicios de 2024 porque en su primer entrenamiento hizo tres goles. Su familia todavía vive en Córdoba, pero se mudaría a Buenos Aires si el pequeño sigue avanzando a paso firme en la sub 11.

En este contexto, Daniel Brizuela, quien descubrió a Mastantuono y Claudio Echeverri, expresó: “Es un niño prodigio. Va a ser el próximo. No tengo dudas”. Como si fuera poco, se consagró Campeón del Pulcino D’Oro en Italia usando la camiseta 10.

“El niño pinta bien. No sé si como el abuelo, pero va por buen camino. Me gusta cómo se mueve. Es un poco chupón, le gusta regatear. No es tan organizador, pero todavía es pequeño y puede cambiar. Le gusta muchísimo el fútbol: su padre y su abuelo algo le pegamos”, había comentado Schuster en una entrevista con ESPN.