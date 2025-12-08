Córdoba ya encendió el Arbolito de Navidad en el Faro del Bicentenario

Minutos antes de las 21 de este lunes feriado, el Gobierno de la Provincia encendió el ya tradicional Árbol de Navidad montado sobre la estructura principal del Faro del Bicentenario. Esta vez no hubo un acto oficial debido a las obras que se ejecutan en la cubierta del Centro Cultural Córdoba.

Igualmente, muchísimos cordobeses se dieron cita en la zona de Plaza España y alrededores para apreciar el momento preciso en el que la imponente figura de más de 100 metros de altura comenzó a brillar con luces de todos los colores.

Córdoba encendió su tradicional arbolito de navidad en el Faro del Bicentenario. (Javier Ferreyra / La Voz)

Así esperan los cordobeses que se encienda en tradicional arbolito del Faro del Bicentenario. (Javier Ferreyra / La Voz)

Cientos de celulares también se encendieron a la hora indicada para, una vez que el gigantesco árbol se iluminó, captar las mejores imágenes con sus seres queridos posando con todo el brillo a sus espaldas.

Las caritas de los niños y niñas lo decían todo, transmitiendo asombro y felicidad ante semejante magia de luz en ese sector emblemático de la ciudad de Córdoba.

Como cada año, la fecha para iluminar el árbol coincidió con el Día de la Inmaculada Concepción de María, celebración que también lleva a miles de familias cordobesas a armar y encender sus propios arbolitos de Navidad en sus hogares, llenándolo de buenos deseos para estas Fiestas de Fin de Año.

ASÍ FUNCIONA EL ARBOLITO DEL FARO DEL BICENTENARIO

Según lo informado por el Gobierno de la Provincia, el sistema lumínico del Árbol de Navidad está compuesto por 30 tiras LED verticales, cada una equipada con 20 globos Pixel RGBW, lo que permite control individual por pixel, escenas dinámicas, animaciones programables, secuencias sincronizadas y una amplia paleta de colores.

En su base, la decoración incorpora 60 domos Pixel RGBW, distribuidos de manera simétrica alrededor de la estructura. La iluminación de la estructura será gestionada mediante un sistema que opera a control remoto, que habilita escenas temáticas y secuencias animadas durante toda la temporada navideña.

“La ambientación se completará con una ornamentación especial de todo el sector para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de uno de los íconos navideños más emblemáticos de Córdoba”, destacaron desde el Gobierno.

QUÉ OBRAS HAY CERCA DEL ARBOLITO DE NAVIDAD

La intervención que se realiza en el Centro Cultural Córdoba forma parte del proyecto “Transformación Verde”, que convertirá a la actual plaza seca en una plaza verde de más de 4.500 metros cuadrados de vegetación autóctona.

Con esta iniciativa se busca generar un impacto arquitectónico, ambiental y urbano de relevancia para ese corredor cultural de la ciudad.