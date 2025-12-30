Córdoba: viajaba en motocicleta, cayó al asfalto y sufrió un grave problema de salud

Un joven motociclista de 23 años sufrió un siniestro vial en la madrugada de este martes 30 de diciembre en la ciudad de Córdoba. Cayó al asfalto, un servicio de emergencias lo trasladó al Hospital de Urgencias, donde decidieron amputarle un pie.

Cayó al asfalto y sufrió un grave problema de salud en Córdoba

Tras un llamado al 911, personal policial acudió a la intersección de Dr. Arturo Capdevila y Francisco del Prado, barrio Ampliación Residencial América, Allí, encontraron al conductor lesionado.

El sujeto fue trasladado al Hospital de Urgencias.

El hombre manifestó que viajaba en su motocicleta KTM Duke 390 y, por causas que se investigan, perdió el control del rodado y cayó al suelo. Un servicio de emergencias del 107 le diagnosticó amputación traumática del pie izquierdo, por lo que fue trasladado al centro mencionado para su atención médica especializada Se investigan las circunstancias que originaron el siniestro.