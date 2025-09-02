Córdoba: un municipal fue detenido por vender drogas a menores de edad

Este martes, un grupo de efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) concretaron un operativo significativo en la localidad de Tancacha, en el interior de Córdoba. Esta acción resultó en la detención de un hombre de 41 años, empleado municipal, señalado por su participación en la venta de drogas al menudeo. El procedimiento se orientó específicamente a desarticular un punto de expendio de estupefacientes que operaba en la zona.

Detuvieron a un municipal por vender drogas a menores

Las investigaciones, que se extendieron por cuatro meses, precedieron a la intervención policial. Agentes de la FPA realizaron el allanamiento en un domicilio particular situado sobre la calle Belgrano en Tancacha. Esta minuciosa labor de inteligencia permitió recopilar pruebas fundamentales y obtener las órdenes judiciales necesarias antes de ejecutar la detención.

Detuvieron a un empleado municipal por vender drogas. (Foto: MPF)

Durante el registro del inmueble, la FPA incautó varias dosis de cocaína, una importante suma de dinero en efectivo y diversos elementos de interés para la investigación, como balanzas de precisión y teléfonos móviles. Todo el material decomisado será remitido a las autoridades competentes para su peritaje y análisis.

Se verificó que entre los compradores habituales del acusado se encontraban menores de edad, una circunstancia que agrava la carátula judicial y eleva la potencial pena. Además, el individuo proporcionaba una modalidad de “delivery” de los estupefacientes a su clientela.