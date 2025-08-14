Córdoba selló una alianza para llegar con su oferta turística a más de 40 millones de viajeros

La Agencia Córdoba Turismo concretó una alianza estratégica con la compañía española Civitatis para sumar a los prestadores locales a las más de 95 mil actividades que ofrece la plataforma líder de excursiones en español presente en más de 160 países.

De esta manera la provincia sigue apostando fuerte por la internacionalización de su oferta turística y en esta línea llega el acuerdo con Civitatis (https://www.civitatis.com/ar).

Civitatis ofrece guías gratuitas en todos sus destinos.

Es la la plataforma on line líder mundial en excursiones y actividades turísticas en español, y para integrar a prestadores locales a su red global.

Civitatis ofrece viajes a México y sus imponentes pirámides de Chichén Itzá.

El acuerdo busca incorporar las principales experiencias turísticas de la provincia —visitas guiadas, excursiones, actividades culturales, gastronómicas y de naturaleza, entre otras— al catálogo de Civitatis, que hoy incluye más de 95 mil actividades en 160 países y cuenta con una comunidad de más de 40 millones de viajeros.

El lanzamiento de esta iniciativa se concretó con una reunión en la que participaron más de 40 operadores turísticos cordobeses, junto a Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, y Nicolás Posse, country manager de Civitatis Argentina y responsable de desarrollo para Chile y Uruguay.

QUÉ OFRECE CIVITATIS

“Córdoba es uno de los destinos más relevantes para nosotros en Argentina, por la variedad y calidad de su propuesta: naturaleza, cultura, gastronomía, entretenimiento. Por eso queremos sumar a más prestadores locales a nuestra plataforma y brindarles visibilidad internacional”, enfatizó Posse.

Turistas en la Costa del Lago de Villa Carlos Paz (La Voz)

“Estamos comprometidos con incorporar experiencias que cumplan con altos estándares de calidad, seguridad e interés para el viajero. Nuestra plataforma es una vidriera global para quienes buscan vivir lo mejor de cada destino”, agregó.

CÓRDOBA SE MUESTRA AL MUNDO

“Este acuerdo nos permite mostrar al mundo lo mejor del turismo cordobés a través de una plataforma de gran alcance internacional. De este modo, queremos seguir generando oportunidades para el sector y atraer a más visitantes de otras latitudes”, destacó Darío Capitani.

Darío Capitani, titular de la Agencia Córdoba Turismo.

La alianza representa una oportunidad concreta para los prestadores turísticos de las distintas localidades cordobesas, quienes podrán integrar sus propuestas a una plataforma con fuerte presencia en América Latina y Europa. Actualmente, Civitatis opera en más de 4.000 destinos y se posiciona como un referente global en el turismo de habla hispana. El proceso de incorporación a la plataforma implica una curaduría rigurosa, donde se evalúan criterios como calidad del servicio, seguridad, valor diferencial y atractivo para el viajero internacional.