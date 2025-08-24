Córdoba: rescataron a dos hombres junto a sus perros en el cerro Champaquí

Dos hombres mayores de edad y sus dos perros fueron rescatados después de desorientarse en el sendero principal del Portal de Villa Alpina, en el cerro Champaquí. La operación, a cargo de efectivos del Duar, se llevó a cabo el sábado por la noche.

Rescataron a dos hombres con sus perros en el Champaquí

El aviso de emergencia llegó a través de un llamado, alertando a las autoridades sobre la situación. El personal arribó al lugar y procedió a realizar el acompañamiento de las dos personas hasta su vehículo.

Según se informó, el ascenso de los excursionistas había durado alrededor de 30 minutos antes de que perdieran la orientación. No fue necesaria asistencia médica para los dos hombres. Sin embargo, uno de los animales que los acompañaba debió ser asistido, ya que no podía continuar por sus propios medios por una fatiga muscular.