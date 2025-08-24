Vía Córdoba / Rescate

Córdoba: rescataron a dos hombres junto a sus perros en el cerro Champaquí

La operación, a cargo de efectivos del Duar, se llevó a cabo el sábado por la noche. Los detalles.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

24 de agosto de 2025,

Córdoba: rescataron a dos hombres junto a sus perros en el cerro Champaquí
Rescataron a dos hombres y sus perros en el cerro Champaquí. (Foto: Policía de Córdoba)

Dos hombres mayores de edad y sus dos perros fueron rescatados después de desorientarse en el sendero principal del Portal de Villa Alpina, en el cerro Champaquí. La operación, a cargo de efectivos del Duar, se llevó a cabo el sábado por la noche.

Rescataron a dos hombres con sus perros en el Champaquí

El aviso de emergencia llegó a través de un llamado, alertando a las autoridades sobre la situación. El personal arribó al lugar y procedió a realizar el acompañamiento de las dos personas hasta su vehículo.

Según se informó, el ascenso de los excursionistas había durado alrededor de 30 minutos antes de que perdieran la orientación. No fue necesaria asistencia médica para los dos hombres. Sin embargo, uno de los animales que los acompañaba debió ser asistido, ya que no podía continuar por sus propios medios por una fatiga muscular.

Temas Relacionados

MÁS DE Rescate
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS