Córdoba: durante un operativo, apedrearon un patrullero y hay una policía herida

Una oficial de la Policía de Córdoba sufrió una herida en su ojo durante un operativo de seguridad en la ciudad de Córdoba, en la zona de Villa La Favela. El hecho ocurrió durante la mañana de este domingo, mientras un patrullero realizaba tareas de control.

Atacaron a la Policía en un control: hay una herida

Según información oficial, el personal policial efectuaba el seguimiento controlado de un vehículo, una acción habitual en el marco de procedimientos de rutina, cuando vecinos del lugar comenzaron a arrojar piedras contra el patrullero. Una de las ventanillas del vehículo se quebró a causa de la agresión y una piedra alcanzó a una oficial, causándole una herida de consideración.

Posterior al incidente, la mujer fue trasladada con al Policlínico Policial, donde se le brindó asistencia médica en la zona de los ojos. Su estado actual se mantiene bajo observación, pendiente de su evolución.