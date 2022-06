Con el dolor y el horror de padecer el asesinato de su hijo de 12 años a manos de su tío, habló Marcelo, el papá de la víctima de Eric Van De Velde, que hoy está detenido en el Centro Psíquico Asistencial (CPA) de la Justicia de Córdoba y pide que no se lo declare inimputable para que pague la pena máxima.

Sin consuelo ante lo tremendo e irremediable de lo sucedido, Marcelo expresó que “es algo que no le desearía a nadie, lo que estoy pasando yo, lo que está pasando mi familia, realmente si lo tuviera que describir con palabras no podría”, comentó.

Seguidamente, dijo que nada hacía sospechar que el tío de su hijo llegaría a realizar el acto criminal que estremece a toda la provincia: “Nunca llegué a tener ningún motivo para pensar que esto podía llegar a suceder en algún momento”, sostuvo en declaraciones a Telefé Córdoba.

Apabullado por la matanza, el hombre contó que “estoy haciendo el luto por mi hijo, sobrellevando todo esto gracias a la gente que me acompañó hasta este momento, mi hija, mi esposa, los vecinos”, agradeció.

“Se lo prometí a mi hijo que iba a seguir adelante y que voy a acompañar a su madre y a su abuela hasta donde más lo necesiten y que no las voy a abandonar... voy a seguir adelante como él hubiera querido y lo voy a hacer para que esté tranquilo y en paz”, aseguró.

Finalmente y sobre la situación del asesino, opinó: “Le pido a la Justicia la mayor pena posible, porque este ser humano, por decirlo de alguna forma, no puede estar en una sociedad, no puede volver a hacer lo que hizo, no puede matar nuevamente”, lamentó.