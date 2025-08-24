Córdoba: desarticularon una fiesta clandestina con más de 400 personas

Durante el fin de semana, las autoridades desarticularon una fiesta clandestina que congregaba a más de 400 personas. El evento, que carecía de habilitación, se realizó en la ciudad de Alta Gracia, cercan de un camino rural y la Ruta C-45, en la zona de Chacras Montada.

Desarticularon una fiesta clandestina en Alta Gracia

La fiesta contaba con una infraestructura que incluía carpas, pantallas, baños químicos y más de 100 vehículos estacionados. Uno de los aspectos más alarmantes detectados durante el operativo fue la ausencia de asistencia médica.

Esto representaba un grave riesgo para la salud y seguridad de los asistentes. Por esta razón, se labraron las actas de infracción correspondientes y se coordinó el desalojo del lugar con la policía.