Córdoba: desarticularon una fiesta clandestina con más de 400 personas

Vía Córdoba / Fiesta clandestina

El evento se realizó en Alta Gracia, en la zona de Chacras Montada. Los detalles.

Redacción Vía Córdoba
24 de agosto de 2025,

Desarticularon una fiesta electrónica clandestina con más de 400 personas. (Foto: Policía de Córdoba)

Durante el fin de semana, las autoridades desarticularon una fiesta clandestina que congregaba a más de 400 personas. El evento, que carecía de habilitación, se realizó en la ciudad de Alta Gracia, cercan de un camino rural y la Ruta C-45, en la zona de Chacras Montada.

Desarticularon una fiesta clandestina en Alta Gracia

La fiesta contaba con una infraestructura que incluía carpas, pantallas, baños químicos y más de 100 vehículos estacionados. Uno de los aspectos más alarmantes detectados durante el operativo fue la ausencia de asistencia médica.

Esto representaba un grave riesgo para la salud y seguridad de los asistentes. Por esta razón, se labraron las actas de infracción correspondientes y se coordinó el desalojo del lugar con la policía.

