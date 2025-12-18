Córdoba como semillero global: el ecosistema de innovación que impulsó la expansión de Vaitty

Desde el comienzo, Vaitty se concibió con un propósito claro: simplificar la vida de las personas a través de servicios y tecnología. Nacimos como una plataforma pensada para conectar a los usuarios con soluciones concretas para su día a día. Lo que empezó como una propuesta enfocada en el hogar se transformó en un ecosistema de servicios que acompaña cada aspecto de la vida moderna: desde la movilidad y la salud, hasta el cuidado de las mascotas y la protección de dispositivos.

Con el tiempo comprendimos que lo que las personas realmente valoran no es el “producto” que contratan, sino la experiencia de recibir ayuda cuando más la necesitan. Según PwC, más de 6.500 millones de dólares se invirtieron en startups insurtech en los últimos dos años, y los principales motores de esa transformación fueron la personalización de servicios y la eficiencia operativa. Esta evolución nos llevó a desarrollar nuestra oferta de servicios integrales enfocados en la cercanía y una experiencia ágil, transparente y en tiempo real.

Asistencia que se siente

Integrar servicios para que lo cotidiano fluya sin fricciones, también es tecnología. Cada vez que un usuario se comunica con Vaitty, lo que encuentra es acompañamiento y respuesta. Un médico en línea disponible en minutos, un cerrajero que llega a tiempo, una grúa que se coordina con un clic o el reemplazo de una pantalla rota sin vueltas.

Nuestro rol no es solo brindar servicios, sino potenciar la relación entre las marcas y las personas a través de una plataforma interoperable, segura y compatible con sus sistemas, que permite gestionar servicios al instante y con el respaldo de una red de confianza. Hoy acompañamos a aseguradoras, bancos, retails, instituciones y grandes corporaciones que buscan ofrecer valor agregado a sus beneficiarios, a través de experiencias diferenciales.

Córdoba como semillero de innovación

No es casual que Vaitty haya nacido en Córdoba. Esta provincia respira innovación. La combinación de talento técnico, espíritu emprendedor y cultura colaborativa convirtió a su ecosistema tecnológico en uno de los más dinámicos del país. Según Startup Genome, entre 2021 y 2023, el ecosistema tecnológico de Córdoba generó más de 320 millones de dólares en valor, con un crecimiento del 287% respecto al período anterior. En ese entorno, Vaitty encontró el terreno perfecto para crecer y proyectarse al mundo.

Gracias al acompañamiento de programas como Emprende Industria y Córdoba Acelera (con el Corlab y el Start Up Monitor) y con el Fondo Ciudad Inteligente, validamos nuestro modelo, escalamos operaciones y formamos equipos especializados. Asimismo, algo muy valioso que obtuvimos de la participación en estos proyectos, fue la red de colaboración de emprendedores, mentores, inversores y funcionarios: esa comunidad que entiende que innovar no es competir, sino compartir conocimiento y generar impacto.

Con una operación que abarca todo el territorio argentino y una red de prestadores activos en cada provincia, consolidamos una cobertura nacional que nos permitió escalar nuestro modelo y expandir nuestra visión.

La experiencia como estrategia

En el universo insurtech, fintech y retail, la experiencia del usuario se ha convertido en el corazón del negocio. El ecosistema necesita ofrecer productos que generen cercanía y construyan vínculos reales con sus clientes. Ya no alcanza con vender una cobertura, un crédito o un electrodoméstico; el desafío está en integrarlos de forma tangible en la vida cotidiana, con servicios que simplifiquen y acompañen. Esa tendencia es conocida como “servicios embebidos”, una asistencia que complementa a un producto madre, para darle mayor valor agregado.

En Vaitty lo vivimos todos los días. Nuestra plataforma permite que aseguradoras, bancos, retails y empresas de distintos sectores ofrezcan servicios de asistencia sin que el usuario tenga que pensar en cómo se gestionan. Todo está integrado: medios de pago, canales de comunicación, coordinación de prestadores y seguimiento en tiempo real.

Según Insuranceopedia, las insurtechs que logran automatizar procesos, personalizar servicios y ofrecer atención omnicanal son las que lideran el cambio. Y esa es la dirección en la que avanzamos: cada interacción, desde WhatsApp hasta el chatbot, desde el voicebot hasta el análisis predictivo, está diseñada para que la tecnología se sienta humana y cercana porque la innovación no está solo en el algoritmo, sino en la emoción que genera cuando algo funciona bien. En definitiva, la tecnología es el medio; la experiencia del usuario, la verdadera estrategia.

La experiencia como pasaporte

El reconocimiento internacional confirmó que íbamos por el camino correcto. En 2023 recibimos el premio a la Mejor Insurtech de Latinoamérica en Madrid, un hito que marcó el inicio de una nueva etapa. En 2024, la inversión del Grupo Telefónica, a través de Wayra e IOPE Ventures, nos permitió acelerar la expansión de nuestras verticales y potenciar la plataforma tecnológica. Entre ellas, lanzamos nuestro servicio de asistencia vehicular, que combina eficiencia, geolocalización, y asistencia telefónica mediante inteligencia artificial.

Pero más allá de los reconocimientos o la tecnología, seguimos movidos por la misma idea: que cada servicio, grande o pequeño, simplifique la vida de alguien.

Innovar no es solo crear, es conectar

En Vaitty creemos que la innovación no es un acto individual, sino una construcción colectiva, por eso trabajamos junto a aseguradoras, bancos, startups y gobiernos, diseñando soluciones conjuntas. En ese proceso aprendimos que innovar a veces es escuchar mejor, ajustar un proceso, acortar un clic, o simplemente estar ahí cuando el usuario te necesita.

Las empresas que lideran el cambio a nivel internacional tienen algo en común: entienden que la tecnología es el medio, no el fin. El futuro no está solo en ser más digitales, sino en ser más humanos. Más empáticos, más accesibles, más cercanos. En Vaitty ese es nuestro compromiso: usar la tecnología para conectar, para acompañar y para simplificar la vida.

Lo que aprendimos en el camino

Si algo aprendimos en estos años es que la innovación a veces está en lo que no se ve pero se vive: en la llamada que se atiende a tiempo, en el servicio que llega antes de que lo pidas, en la tranquilidad de saber que, cuando algo se rompe, hay alguien que lo va a arreglar.

Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que el camino de Vaitty no fue solo el de una empresa que creció. Fue el de una idea que se volvió experiencia. Y el de una experiencia que se volvió cultura. Porque al final, lo que construimos no fue solo una plataforma, fue una forma de estar cerca.

*Cofundador y CEO de Vaitty