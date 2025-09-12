Controles de velocidad en Córdoba: qué porcentaje de infractores hubo en el primer mes de multas

Los controles de velocidad en calles y en avenidas de la Capital, anunciados por la Municipalidad de Córdoba, cumplieron un mes. En este período se controlaron más de 13 mil vehículos y se constató que 1.186 (un 9%) circulaban por encima de los límites establecidos, aun con puestos de control visibles e identificados, y labrado de actas a cargo de la Policía Municipal de Tránsito.

El subsecretario de Movilidad Urbana del municipio, Eduardo Ramírez, destacó en La Voz que los resultados aún no son concluyentes, por el corto lapso de aplicación.

Controles de velocidad en la ciudad de Córdoba. (La Voz)

“Cuando comenzamos la etapa preventiva de controles, entre el 40% y el 45% de los conductores excedían la velocidad. Hoy ese número bajó al 9% en calles y en avenidas clave, como Costanera, gracias a la presencia de la Policía Municipal”, indicó Ramírez.

