Conmoción en Córdoba: un nene de cinco años murió al caerse en una pileta en Saldán

Una tragedia sacudió a Saldán, localidad vecina de Córdoba capital, por el fallecimiento de un niño de cinco años al caerse en una pileta en el patio de su casa.

El menor estaba jugando en el patio y sus familiares lo encontraron en la pileta. Rápidamente alertaron a una vecina y al centro de salud local. La mujer se acercó para intentar asistir al niño, al mismo tiempo que se dio aviso al personal médico.

Al llegar al domicilio, la Policía fue recibida por el padre del pequeño, quien relató el hecho, y que el niño se encontraba solo, jugando en el patio.

Pese a la rápida asistencia médica, los facultativos constataron el fallecimiento del niño en el lugar. La causa de la muerte fue confirmada como aparente ahogamiento.

Actualmente, las autoridades trabajan para esclarecer cómo se produjo la caída, además, de evaluar las medidas de seguridad en el domicilio.