Conmoción en Córdoba: encontraron un feto dentro de un colectivo en la ciudad

Los empleados de limpieza de una empresa de transporte encontraron un feto dentro de un colectivo en la ciudad de Córdoba. El terrible descubrimiento se produjo en la mañana de este sábado 4 de octubre y la Policía ya trabaja en el caso.

Encontraron un feto dentro de un colectivo en Córdoba

El hallazgo se produjo durante las primeras horas de la jornada, cuando los uniformados subieron a la unidad para realizar tareas de mantenimiento. Uno de ellos abrió el baño y se topó con el feto.

Inmediatamente llamaron al 911 de la Policía, que se presentó en la avenida Vélez Sarsfield al 6.600, barrio Virgen de Fátima, donde se produjo el caso. Ahora, la Justicia investiga las causas y condiciones alrededor del caso que sacude a la Capital.