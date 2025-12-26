Confirmaron la salida del jefe de la Policía de Córdoba, Leonardo Gutiérrez: los motivos

Desde el Ministerio de Seguridad de la provincia confirmaron la salida del jefe de la Policía de Córdoba, Héctor Leonardo Gutiérrez. El anuncio lo hizo el mismo ministro, Juan Pablo Quinteros, quien explicó los motivos de la modificación.

Confirmaron la salida del jefe de la Policía de Córdoba

Quinteros brindó una conferencia de prensa desde las 10.30 en el Salón Azul del tercer piso de la Jefatura de la Policía. Allí, enumeró los tres cambios que se realizarán desde las 9 del lunes 29 de diciembre:.

La Jefatura de la Policía de Córdoba estará liderada por Marcelo Marín .

La sub Jefatura estará a cargo de Alberto Bietti .

La sub Jefatura del interior quedará en manos de Iván Rey.

El jefe de Policía, Leonardo Gutiérrez en un acto en la Jefatura de la fuerza. (Pedro Castillo / La Voz)

Los motivos de la salida del jefe de la Policía de Córdoba

“Tomamos la decisión desde el Gobierno y el ministerio como una serie de cambios naturales, que deben ser vistos como posibilidades de renovar energías y proyecciones”, dijo Quinteros, de cara a 2026.

“Las expectativas y las personas se renuevan”, ejemplificó. Además, remarcó que no se trata de una polémica ni deben realizarse “dobles lecturas”. “Todos se van por la puerta grande”, concluyó.



