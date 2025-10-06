Con presencia cordobesa, Las Murciélagas brillaron en su debut en el Mundial

La Selección Argentina femenina de fútbol para ciegas, conocida como Las Murciélagas, tuvo un inicio destacado en su segundo campeonato mundial. El equipo busca revalidar su título global en el IBSA Women’s Blind Football World Championships 2025, que se disputa en la India. La primera presentación del conjunto albiceleste fue un debut soñado, logrando una goleada 5 a 0 ante la selección de Canadá.

Con varias cordobesas, Las Murciélagas brillaron en el Mundial

Esta notable actuación tiene un fuerte componente de la provincia de Córdoba. Varias atletas clave, incluida la capitana, forman parte de esta delegación que representa al país en el exterior. Su aporte resultó decisivo en el marcador final, demostrando la calidad técnica de la zona.

En el encuentro inaugural, la arquera Melisa Flores estuvo presente en el primer tiempo. El equipo mostró solidez defensiva y una gran potencia ofensiva. Las jugadoras que representan a Córdoba lideraron la tabla de anotaciones. Gracia Sosa, la capitana del plantel, abrió rápidamente el marcador a los dos minutos del encuentro.

La delantera Yohana Aguilar también amplió la ventaja argentina. Antes de finalizar el primer período, ambas atacantes volvieron a convertir para asegurar una ventaja de cuatro tantos. El dominio nacional fue absoluto, permitiendo que las 10 integrantes tuvieran minutos de juego durante el partido. En el período de cierre, la estratega Sosa selló la goleada con el quinto tanto cuando restaban siete minutos para el final.