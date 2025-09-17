La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) informó cómo será la marcha universitaria en Córdoba este miércoles 17 de septiembre. Se trata de la tercera movilización, que en este caso es contra el veto a la Ley de Financiamiento Universitario.

A qué hora empieza la marcha universitaria en Córdoba

La UNC convocó a la tercera marcha federal universitaria en Córdoba a partir de las 13 de esta jornada en el Monumento de la Reforma, ubicado en la Ciudad Universitaria. Una hora más tarde, a las 14, la movilización transitará en dirección a la Plaza España, hasta Obispo Trejo.

El recorrido de la marcha federal universitaria en Córdoba.

En frente del Arzobispado será el acto central, que está programado para las 15.30. “Esta ley no es contra nadie, es a favor de todos. Por el futuro”, recalcaron desde la UNC.

Ocho columnas, encabezada por las autoridades de la UNC, conformarán la marcha universitaria en Córdoba. A su vez, gremios, colegios preuniversitarios y facultades; otras universidades y organismos de ciencia, de la salud, sociales y partidos políticos también dirán presente.

Cuáles son los desvíos en el tránsito por la marcha universitaria en Córdoba

Ante este escenario, la Municipalidad de Córdoba confirmó el esquema de desvíos en el transporte urbano de pasajeros: