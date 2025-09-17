La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) informó cómo será la marcha universitaria en Córdoba este miércoles 17 de septiembre. Se trata de la tercera movilización, que en este caso es contra el veto a la Ley de Financiamiento Universitario.
A qué hora empieza la marcha universitaria en Córdoba
La UNC convocó a la tercera marcha federal universitaria en Córdoba a partir de las 13 de esta jornada en el Monumento de la Reforma, ubicado en la Ciudad Universitaria. Una hora más tarde, a las 14, la movilización transitará en dirección a la Plaza España, hasta Obispo Trejo.
En frente del Arzobispado será el acto central, que está programado para las 15.30. “Esta ley no es contra nadie, es a favor de todos. Por el futuro”, recalcaron desde la UNC.
Ocho columnas, encabezada por las autoridades de la UNC, conformarán la marcha universitaria en Córdoba. A su vez, gremios, colegios preuniversitarios y facultades; otras universidades y organismos de ciencia, de la salud, sociales y partidos políticos también dirán presente.
Cuáles son los desvíos en el tránsito por la marcha universitaria en Córdoba
Ante este escenario, la Municipalidad de Córdoba confirmó el esquema de desvíos en el transporte urbano de pasajeros:
- Línea 16 y 66: Irigoyen, Valparaiso, Haya de La Torre, Medina Allende, su ruta.
- Líneas 20, 26, 71, 73 y 76: ida por Maestro López, Haya de La Torre, avenida Valparaíso, Concepción Arenal, su ruta. Regreso por Valparaíso, Haya de La Torre y su ruta.
- Líneas 21, 22 y 52: ida por Valparaíso, Haya de La Torre y su ruta. Regreso por Haya de La Torre y Valparaíso.
- Línea 32: desvío por Baigorría, avenida Cruz Roja, Nores Martínez, rotonda Hipolito Irigoyen y retoma su habitual ruta.
- Línea 41: ida por Haya de La Torre, Enrique Barros, su ruta.
- Línea 43: ida por Valparaíso, rotonda Valparaíso, regreso, su ruta.
- Línea 45: ida por Irigoyen, Valparaíso, Haya de La Torre, su ruta. Regreso por Haya de La Torre, Enrique Barros y su ruta.
- Línea 81: desvío ida por Medina Allende, Haya de La Torre, Valparaiso y su ruta. Desvío regular por Valparaiso, Haya de La Torre, Medina Allende y su ruta.
- Líneas 600 y 601: ida normal; regreso por Concepción de Arenal, Valvaraíso, Haya de La Torre y su ruta.