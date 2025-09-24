Cómo es la bella casa que Georgina Barbarossa tiene en Córdoba: “El Refugio Giardino”

Georgina Barbarossa es una mujer multifacética que mostró su capacidad para adaptarse a diferentes papeles y formatos televisivos. Pero para desconectar de su trabajo suele visitar Córdoba, donde tiene una bella casa a la que llamó “El Refugio Giardino”.

Dónde está la bella casa que Georgina Barbarossa tiene en Córdoba

Como el nombre lo indica, la propiedad está ubicada en la localidad de Villa Giardino, a 77 kilómetros de la ciudad de Córdoba. El terreno tiene más de una hectárea de parque, cuenta con una huerta y diferentes árboles en medio de un entorno tranquilo.

Los detalles rústicos y a la vez elegantes de la propiedad.

Ella reconoció que la diseñó en conjunto con su gran amor, Miguel “El Vasco” Lecuna, quien murió en 2001. Habían pensado que este fuera su lugar de retiro y con esa premisa crearon una vivienda pacífica y acogedora.

Cómo es la bella casa que Georgina Barbarossa tiene en Córdoba

La casa tiene un estilo rústico y de montaña, según compartió El Nueve. La madera produce ambientes agradables y es el material predominante en su interior. Una chimenea de piedra está a un costado del comedor que tiene grandes ventanas, que le dan una iluminación natural bella.

Así luce por fuera la casa que tiene la conductora en Córdoba.

Con el correr de los años y las llegadas de sus nietos, Barbarossa modificó su refugio y le agregó otros atractivos: jacuzzi con deck de madera, piscina, sombrillas, reposeras y juegos para los pequeños y las pequeñas de la familia.

Ubicada en las sierras de Córdoba, la casa de la conductora es un sueño.

A pesar de ser un lugar escondido y pensado para el retiro familiar, la actriz también la alquila para quienes deseen pasar parte del verano en el interior de la provincia de Córdoba.