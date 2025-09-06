Colonial e inmerso en la naturaleza: cómo es el mejor alojamiento boutique de Córdoba

Los premios “Los Mejores Restaurantes del Año 2024″ destacaron diferentes establecimientos a lo largo y ancho de la provincia. Dentro de los ganadores que eligió el voto de la comunidad, se entregó la distinción al mejor alojamiento boutique de Córdoba.

Cuál es el mejor alojamiento boutique de Córdoba

A solo una hora del centro de la ciudad, Estancia El Colibrí Relais & Châteaux abre sus puertas para que locales y turistas disfruten de un “entorno excepcional”, según describieron en su página oficial, en las Sierras de Córdoba.

Estancia El Colibrí abre sus puertas para hospedarse o solo pasar el día.

El establecimiento está inspirado en las estancias argentinas del siglo XX. “Su arquitectura colonial, sus pisos de madera oscura y sus vistas despejadas a las Sierras de Córdoba la convierten en un lugar único para relajarse y explorar, aseguraron.

Cómo es y qué ofrece el mejor alojamiento boutique de Córdoba

Con la propuesta de todo incluido, buscan que los visitantes disfrute de actividades como cabalgatas, polo, visitas a su granja orgánica y relajarse en la piscina. Cada día termina con una experiencia culinaria inolvidable y un asado, símbolo de convivencia y compartir argentino.

Las postales del establecimiento.

El mejor alojamiento boutique de Córdoba tiene seis tipos de habitaciones, dos Suites Familiares y dos Suite Colibrí. Los cuartos van desde los 44 hasta los 110 metros cuadrados.

Pero también posee una villa La Maison de 600 metros cuadrados, que está ubicada en el mismo complejo que Estancia El Colibri. A solo unos pasos del Casco Colonial, ofrece privacidad e intimidad.

La Maison tiene 600 metros cuadrados.

La pensión brinda desayuno, almuerzo y cena; cabalgatas guiadas; spa con hammam, sauna y jacuzzi; actividades deportivas como bicicleta de montaña, caminata, pileta y gimnasio; ecoturismo; huerta ecológica; avistaje de aves y una experiencia completa del jardín a la mesa.

El mejor alojamiento boutique de Córdoba ofrece conocer su restaurante

En paralelo, el espacio gastronómico también está disponible para quienes solo deseen ir a pasar el día. “Nuestro restaurante La Table del Colibri les ofrece una experiencia culinaria única, destacando productos cultivados en nuestra granja, la Estancia Don André“, recalcaron.

La carne, la leche, los huevos, las frutas, las verduras y las hierbas aromáticas son frescas y provienen de su granja. Cuentan con sus cabezas de ganado, que les dan la oportunidad de producir carnes, embutidos, y lácteos.

“La autenticidad y el respeto por el medio ambiente y los productos que utilizamos se pueden sentir en cada plato que servimos”, explicaron sobre el menú que varía en función de la estación. No obstante, aseguraron contar con “uno de los mejores asados de Argentina”.

Para acompañar la comida, la carta de vinos brinda una exclusiva selección de las mejores bebidas argentinas, cuidadosamente seleccionados para armonizar con nuestros platos.

Dónde está el mejor alojamiento boutique de Córdoba