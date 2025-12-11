Chau Red Bus: cómo es la nueva tarjeta que funcionará para el transporte urbano en Córdoba

Desde el Gobierno de la provincia anunciaron el lanzamiento la tarjeta Micronauta para el transporte urbano en Córdoba. La credencial reemplazará a Red Bus y será fundamental para mantener los beneficios de los programas sociales en el boleto.

Anunciaron la tarjeta Micronauta para el transporte urbano en Córdoba: hasta cuándo pedirla

“La gente tiene que sacar antes del 1 de enero si quiere continuar con estos beneficios“, explicó Cristian Sansalone, director provincial de Transporte, en diálogo con Cadena 3. Cabe aclarar que, este sistema ya rige en los tickets provinciales.

Colectivos del transporte urbano de pasajeros en la ciudad d Córdoba

“Ya se han instalado los validadores en los coches de la ciudad”, adelantó el funcionario, quien transmitió tranquilidad para los usuarios del transporte urbano de pasajeros.

Sansalone indicó que los programas sociales formarán parte del nuevo sistema, que entrará en lugar de Red Bus. Esta dejará de funcionar el miércoles 31 de diciembre en la Capital. Además, Sansalone explicó, que por un tiempo, usuarios con beneficios de Sube deberán mantenerla y usar ambas tarjetas.

Quiénes deben tramitar la tarjeta Micronauta en Córdoba

150.000 estudiantes y docentes y no docentes que usan el Boleto Educativo Cordobés.

30.000 usuarios del Boleto Adulto Mayor.

Alrededor de 10.000 inscriptos en el Boleto Social.

Dónde tramitar la tarjeta Micronauta en Córdoba