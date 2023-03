Bruno Zapelli, confirmado en la lista Sub 21 de Italia; y el Luifa Artime también viaja a Europa

La Selección Sub 21 de Italia oficializó este viernes la lista de convocados para los amistosos con Serbia y Ucrania, a tres meses de la Eurocopa. Y aparece Bruno Zapelli, el volante de Belgrano que viaja al Viejo Continente en compañía de Luis Fabián Artime, presidente del club de Alberdi.

Paolo Nicolato es el entrenador de la Sub 21 italiana, incluyó a Zapelli para los amistosos ante Serbia el viernes 24 de marzo y con Ucrania el lunes 27. Los citados inician los entrenamientos este domingo en Roma y el martes 21 viajarán a Serbia.

Bruno Zapelli y Franco Pizzini en el partido Belgrano-Talleres de verano. (Facundo Luque)

Luifa Artime también viajará a Europa. Primero a Inglaterra, por una serie de congresos, y después a Italia, donde se reunirá con Zapelli, por quien hay interés de clubes como el Inter y la Roma. De todos modos, el presidente Celeste ya anticipó que el jugador recién podría irse en diciembre. Por otra parte, el jueves 23 es el la fiesta en el Gigante de Alberdi por el aniversario 117 del club, y el Luifa estaría, junto al plantel profesional.

Luis Artime presidente del Club Atlético Belgrano. (José Gabriel Hernández / La Voz) Foto: José Hernández

LO QUE DIJO ZAPELLI POR LA CITACIÓN EN ITALIA

“No era algo que me esperaba, pero me pone muy contento. Es un gran paso. Voy a ir, a sumar experiencia, a conocer otro fútbol, otro juego, otra cultura. Eso sirve para mi futuro, para crecer, para conocer otros lugares”, destacó Bruno Zapelli en una entrevista con TyC Sports.

“Lo llamaron a mi viejo, hablaron con él para ver el tema de la ciudadanía. Después me lo comentaron a mí para ver qué pensaba, cómo me sentía, qué opinaba. Hablé un poco, me preguntaron si tenía ganas, y dije que sí. Es una experiencia única para aprender mucho y para crecer”, aseguró.