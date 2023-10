Belgrano, Talleres e Instituto en Primera: episodio 10, una acto de piratería contra el Pirata

Pasó la fecha 10 de la Copa de la Liga, sin victorias para los cordobeses. De hecho, los dos empates en condición de locales, les deja sabor a poco a Belgrano y a Instituto; mientras que la derrota de Talleres ya es inquietante por cómo se desinfló el equipo de Javier Gandolfi y pierde altura.

Últimas cuatro fechas para quemar las naves. El Pirata puntero soñando con navegar por aguas internacionales, el Albiazul aferrado al resplandor del primer semestre y que se vea la luz de la Copa Libertadores 2024; y la Gloria a un triunfo de olvidarse del descenso (si es que antes no lo hace el inefable Chiqui Tapia y lo borra de un plumazo); y quizá con tiempo de mirar más arriba.

BELGRANO: PUNTERO E INVICTO PERO ACOMPAÑADO

A Guillermo Farré le decían el correcto desde su tiempo de jugador. Y ahora lo sacaron de quicio. El 1 a 1 con Central Córdoba era para volverse loco por las polémicas, más bien por el acto de pillaje por parte del árbitro Leandro Rey Hilfer, y el VAR a cargo de Darío Herrera. Eran penales, al menos el del remate del Colo Barinaga, con mano como las que le cobraron en contra al Celeste más de una vez.

Belgrano vs Central Córdoba en Alberdi (Javier Ferreyra / La Voz) Foto: Javier Ferreyra

“Me cagaron contra Independiente, me cagaron contra San Lorenzo y me cagaron hoy”, explotó Farré. Y por si fuera poco, el tan pendenciero como cobarde mensaje en las redes de Pablo Toviggino, impresentable secretario de la AFA, amenazando sin dar nombres, como ya lo había hecho contra Talleres cuando tuvo la osadía de reclamar ante los despojos. En código mafioso...

En medio de la impotencia y la frustración en Alberdi, no de se dio del todo dimensión al logro de alcanzar los 10 partidos invictos, récord para los equipos de Córdoba. Superó al Talleres de 1974 (estadísticas Mauricio Cóccolo @mauricoccolo en Twitter). Y al mal trago del VAR, se le sumó el del Tomba, porque Godoy Cruz ganó en Rosario y lo alcanzó en la cima de la tabla. Este lunes va contra Lanús, que tiene una nueva Fortaleza: el Ruso Zielinski como flamante DT (sumó cuatro de los últimos seis puntos).

INSTITUTO RECIBIÓ UN MAZAZO

No tanto por el resultado, porque el 0 a 0 de Instituto contra Rosario Central dejó a pocos conformes en Alta Córdoba, por esta media inglesa al revés, de ganar como visitante y no hacerlo en casa. No, el mazazo fue otro, y tampoco el triunfo de Sergio Massa el domingo de elecciones.

El golpe a la ilusión lo dio Adrián Martínez, al anunciar que a fines de diciembre, cuando cumpla su contrato, se irá de Instituto. La Gloria pierde a su goleador, al más efectivo del 2023 entre los equipos cordobeses, con sus 17 tantos, que son muchos acá y en la China. Y en Arabia, de donde lo vendrán a buscar al delantero.

Adrián "Maravilla" Martínez celebra su gol ante Belgrano en el Kempes. Se lo dedica a Dios. (Prensa IACC).

Y como para que los hinchas Albirrojos vayan tomando conciencia de su ausencia, ya no jugará este sábado contra Vélez. Un movimiento inoportuno, que saca de foco a Instituto, que de ganarle a Vélez ya se salva del descenso. Que pena Maravilla, porque antes de venir a la Gloria, no era tan Maravilla...

EN TALLERES YA NO ESTÁN JUNTOS PARA EL CAMBIO

“Es más de lo mismo”, declaró Javier Gandolfi tras el empate con pinta de derrota de Talleres frente a Arsenal, para referirse a lo que tenía en el banco, por un plantel que quedó corto. Y contra Atlético Tucumán terminó poniendo a todos, incluso a los Ovando, los Juncos... Y perdiendo otra vez. El momento de máximo extravío de Cobija como DT Albiazul.

Atlético Tucumán vs Talleres (telam) Foto: Nicolas Nunez

Este Talleres anda con los remiendos de aquel lujoso de la primera parte del año, cuando fue protagonista. Extraña a los que se fueron (Valoyes, Santos), a los que están pero no están (Garro, Bustos, Villagra...); y a los que justo ahora no están (los lesionados Sosa, Catalán, el propio Ortegoza).

Un Talleres que cae por el tobogán, y que debe abrir el paracaídas porque el objetivo principal, que parecía en el bolso ya, el de sacar boleto para Libertadores 2024, comenzó a verse amenazado, porque le rodearon la manzana en la tabla anual, y en la Copa de la Liga no está en zona de clasificación. Y si el lunes no le gana a Banfield, dificilmente pueda estarlo. Tenía voto cantado para esta elección, puede ir a balotaje, y hasta quedarse afuera...