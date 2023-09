Belgrano, Talleres e Instituto en Copa de la Liga: episodio 3, fin de semana bajo cero

De aquel comienzo de Copa de la Liga con victorias de los tres, a este fin de semana sin triunfos y apenas un gol entre todos. No fue de lo mejor el comienzo de setiembre para los clubes de Córdoba, con apenas un empate de Belgrano como local, derrota que duele para Instituto en su cancha, y un Talleres al que le cortaron la racha en Rosario.

BELGRANO CANTO POR ULISES

El único que sumó fue Belgrano, en el empate en uno contra Newell’s en Alberdi. Partido que podría haber ganado, como también estuvo cerca de perderlo. Y con un punto que no alcanzó para pasar el mal trago de la eliminación en Copa Argentina, por la decepción de su gente.

A fin de setiembre vuelve Ulises a los escenarios, y en el adelanto Ulises Sánchez cantó un golazo para el Pirata. El sexto con la casaca Celeste en 99 partidos. Cinco de sus goles fueron en el Gigante, para que baile la popular.

Santiago Longo junto a Artime, en la previa de Belgrano - Newell's. (Facundo Luque / La Voz).

El Karting Sánchez la metió, y el tractorcito Santiago Longo (100 partidos con la Celeste) metió todo el partido. Pero el viento metió la cola, falló en el cálculo Nahuel Losada, y la Lepra se llevó un punto.

TALLERES Y LOS PENALES EN ROSARIO, UN “GARRÓN”

De la clasificación a cuartos de final de Copa Argentina por los tiros desde los 12 pasos, a renegar con los penales en Rosario... Talleres mereció más pero volvió sin nada del compromiso con Central (0-2) el único que se mantuvo invicto como local en el torneo pasado.

A Rodrigo Garro lo camisetearon en el primer tiempo, cuando el partido estaba con marcador en blanco, y en un penal grande como el Gigante de Arroyito. Pero el VAR bien gracias, chequearon y para la tecnología no existió la falta.

"Fatura" Broun y el momento en el que le ataja el penal a Garro. Esa jugada pudo cambiar el partido. Ganó el Canalla 2-0. (Prensa Rosario Central) Foto: Prensa Rosario Central

En el segundo tiempo, otro penalón y esta vez el VAR y árbitro no pudieron mirar para otro lado. Lo bajaron a Ramón Sosa y ejecutó la pena Garro, pero Broun le pasó “Fatura” y se lo atajó. Como resumió Javier Gandolfi, son partidos en lo que no sale una, o mejor dicho, no entra.

INSTITUTO SUFRIÓ UN GOL DE OTRO PLANETA

A Instituto lo taladra la estadística: nunca le pudo ganar a Banfield. El domingo en Alta Córdoba debería haberlo hecho y con amplitud ante el Taladro, y terminó perdiendo por un golazo de otro partido.

El equipo de Diego Dabove chocó toda la tarde contra el arquero Facundo Cambeses, quien además de poner las manos las utilizó para habilitar en al última a Gerónimo Rivera, autor de un golazo tras desparramar media defensa.

Fútbol Copa de la Liga Instituto de local perdió contra Banfield por 1 a 0 ( Ramiro Pereyra / La Voz ) Foto: Ramiro Pereyra

Mucho castigo para la Gloria, que en su primer partido como local en el torneo quería más. El Taladro le hizo ruido, y ahora deberá buscar otras herramientas para lo que se viene, el clásico con Talleres.