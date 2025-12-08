Vía Córdoba / Belgrano

Belgrano oficializó el regreso de Olave, para acompañar a Zielinski en su continuidad como DT

Cómo quedó conformado el cuerpo técnico para la temporada 2026. Y se arma el Comité Deportivo.

Jorge Nahúm
Jorge Nahúm

8 de diciembre de 2025,

Otra vez juntos. Juan Carlos Olave será el ayudante de campo de Ricardo Zielinski, el técnico de su mejor etapa en Belgrano (archivo).

Juan Carlos Olave regresa a Belgrano, que es como su casa. Y este retorno es para la función de ayudante de campo de Ricardo Zielinski, quien extendió su contrato hasta diciembre de 2026. Ambas noticias, confirmadas por los medios oficiales del club de Alberdi.

El Juanca, exarquero que dejó su huella en el “Pirata” por aquel inolvidable ascenso frente a River en 2022, también se desempeñó en el departamento fútbol en 2018. Reemplazará a e Luciano Guiñazú, quien había llegado con Zielinski en esa función.

Con estas novedades, el cuerpo técnico de Belgrano para Liga Profesional quedó conformado con el “Ruso” Zielinski, los ayudantes de campo Emanuel Depaoli, Julio Constantín y Olave; los preparadores físicos Alfonso Meoni y Fernando Yabale y el entrendor de arqueros, Marcelo Misetich.

La pretemporada dará comienzo el próximo 18 de diciembre en el predio Armando Pérez, para dar paso a lo que será el tramo más fuerte a comienzos de enero. En el último fin de semana de ese mes se inicia el Torneo Apertura, cuyas zonas y fíxture se darán a conocer este martes al mediodía.

UN COMITÉ DEPORTIVO PARA BELGRANO

Tras la abrupta salida de Ariel Rojas, Belgrano se quedó sin manager deportivo, y la dirigencia encara el proceso evaluación y toma de decisiones para conformar el nuevo Comité Deportivo.

Secundará al cuerpo técnico en un trabajo integral para el armado del plantel 2026, renovar y potenciar al equipo en la próxima temporada.

