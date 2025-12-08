Belgrano oficializó el regreso de Olave, para acompañar a Zielinski en su continuidad como DT

Juan Carlos Olave regresa a Belgrano, que es como su casa. Y este retorno es para la función de ayudante de campo de Ricardo Zielinski, quien extendió su contrato hasta diciembre de 2026. Ambas noticias, confirmadas por los medios oficiales del club de Alberdi.

El Juanca, exarquero que dejó su huella en el “Pirata” por aquel inolvidable ascenso frente a River en 2022, también se desempeñó en el departamento fútbol en 2018. Reemplazará a e Luciano Guiñazú, quien había llegado con Zielinski en esa función.

Los caminos de Ricardo Zielinski y de Juan Carlos Olave se vuelven a unir en Belgrano. (La Voz)

Con estas novedades, el cuerpo técnico de Belgrano para Liga Profesional quedó conformado con el “Ruso” Zielinski, los ayudantes de campo Emanuel Depaoli, Julio Constantín y Olave; los preparadores físicos Alfonso Meoni y Fernando Yabale y el entrendor de arqueros, Marcelo Misetich.

Ruso 2026 🤝🏴‍☠️



El Club Atlético #Belgrano informa que Ricardo Zielinski continuará como Director Técnico del plantel profesional masculino, tras acordar la renovación de su contrato por un año, con vigencia desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026.



En esta nueva… pic.twitter.com/gpzEnoj3Xq — Belgrano (@Belgrano) December 8, 2025

La pretemporada dará comienzo el próximo 18 de diciembre en el predio Armando Pérez, para dar paso a lo que será el tramo más fuerte a comienzos de enero. En el último fin de semana de ese mes se inicia el Torneo Apertura, cuyas zonas y fíxture se darán a conocer este martes al mediodía.

Los caminos de Ricardo Zielinski y de Juan Carlos Olave se vuelven a unir en Belgrano. (La Voz)

UN COMITÉ DEPORTIVO PARA BELGRANO

Tras la abrupta salida de Ariel Rojas, Belgrano se quedó sin manager deportivo, y la dirigencia encara el proceso evaluación y toma de decisiones para conformar el nuevo Comité Deportivo.

Ariel Rojas junto a Luifa Artime (Belgrano)

Secundará al cuerpo técnico en un trabajo integral para el armado del plantel 2026, renovar y potenciar al equipo en la próxima temporada.