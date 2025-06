Belgrano lo tenía en la mira, es campeón con Platense e interesa en Boca

Belgrano busca zagueros entre sus prioridades como refuerzos para la segunda mitad del año. Y un nombre que sonó es el de Ignacio Vázquez, quien pasó por el club en 2020/21 y ahora se coronó campeón con Platense.

Capitán con el “Calamar” y una de las piezas claves del equipo, su rendimiento lo puso también en la mira de Boca. Y podría terciar Racing Club, club del que es hincha. "La verdad que no sé que va a pasar conmigo, pero quería irme por la puerta grande. Si me toca irme en junio, me voy con una estrella en el escudo que es lo más importante. Si me voy es por la puerta grande“, declaró el zaguero.

"MI HIJA DE SE LLAMA VALENTINA CELESTE" Nacho Vázquez y su cercanía con el Mundo Racing... ¿Podrá llegar en algún momento a la Academia?



“Platense es mi casa, como lo es All Boys. Y ojalá se me abran más puertas, porque uno quiere seguir creciendo", deslizo Nacho Vázquez.

Con 28 años, sería un posible refuerzo de Boca a pedido de Miguel Ángel Russo, nuevo entrenador del Xeneize. Por el momento, es puro festejo. “Teníamos que salir campeones porque este grupo hermoso se lo merecía. Se lo decía a los chicos antes de salir a la cancha: vamos a quedar en la historia del club”.

Junto a Guido Mainero, autor del gol de la consagración y ex Instituto; Fernando Juárez (ex Talleres) y Jonathan Bay (ex Racing, Talleres e Instituto); fueron la cuota de fútbol cordobés en el campeón. Más Nicolás Orsini (nacido en Morteros y ex Lanús y Boca) y el volante Santiago el “Chino” Toloza (también oriundo de Morteros).

UN ZAGUERO PARA BELGRANO

En el inicio de la segunda semana de pretemporada, Belgrano avanzaría por Ezequiel Muñoz (34 años). Marcador central de Lanús, donde fue dirigido por Ricardo Zielinski. Pasó además por Boca; Palermo, Sampdoria y Genoa de Italia; e Independiente, entre otros.

Ezequiel Muñoz, otro nombre que suena por Alberdi (Foto: Prensa Lanús).

Mientras tanto, el plantel sigue con las prácticas a la espera de amitosos, que podrían ser con Instituto. Y de la Copa Argentina, el 27 de junio contra Defensores de Belgrano en La Pedrera, San Luis.