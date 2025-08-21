Un hombre bajó del colectivo del transporte interurbano y murió atropellado por un vehículo que transitaba por la zona. Desde la madrugada de este jueves 21 de agosto, las autoridades investigan una nueva fatalidad en Córdoba, que también registró otro fallecimiento producto de un siniestro vial.

Bajó del colectivo y murió atropellado: investigan una nueva fatalidad en Córdoba

Un sujeto de 24 años dejó la unidad de transporte en una parada de la localidad de General Levalle. Cuando intentó cruzar la ruta, fue chocado por un Chevrolet Corsa, que era conducido por un hombre de 31 años.

Un servicio de emergencias y personal policial se presentaron en Ruta 10 y confirmaron el fatal desenlace. Ahora, indagan las causas y condiciones alrededor del fatal episodio.

Motociclista chocó contra un camión estacionado y murió en Córdoba

Unas horas más tarde, alrededor de las 5, un joven motociclista de 19 años, acompañado de un adolescente de 15, perdió el control del rodado e impactó contra un camión estacionado en la banquina.

El accidente fatal en Carnerillo.

Personal policial se hizo presente en el kilómetro 250 de la ruta nacional 158, jurisdicción de Carnerillo, y constató la muerte del conductor. A su vez, trasladó al menor a un hospital cercano, donde se encuentra internado y en estado reservado.