Aumentó el precio del GNC en Córdoba: a cuánto se fue el metro cúbico

El inicio de la segunda semana de enero de 2026 trajo consigo un cambio en la pizarra de las estaciones de servicio de la provincia de Córdoba. Los automovilistas se encontraron con un nuevo incremento en el precio del Gas Natural Comprimido (GNC).

Subió el precio del GNC en Córdoba

Marcelo Zanoni, presidente de la Cámara de Gas Natural Comprimido, confirmó que esta suba es una consecuencia directa de la política de desregulación del mercado energético. La decisión del Gobierno Nacional de desacoplar el Plan Gas.Ar 2020 implicó que el valor del combustible deje de estar sujeto a la intervención del Estado, quedando ahora librado a la dinámica de la oferta y la demanda. De esta forma, el metro cúbico ahora cuesta 790 pesos.

Bajo este nuevo esquema, la formación de precios surge de negociaciones directas entre los productores y los expendedores. Esta autonomía contractual explica por qué el valor final del metro cúbico puede presentar variaciones significativas entre las distintas estaciones de servicio dentro del territorio cordobés.

Quita de subsidios y alcance del ajuste en el precio del GNC

Un factor determinante en el incremento es la finalización de los subsidios oficiales. Zanoni subrayó que el gas ya no cuenta con este respaldo estatal, lo que genera un efecto en cadena que trasciende al sector automotor. El impacto de la medida también alcanza al consumo de los sectores residencial, comercial e industrial, configurando un escenario de costos más elevados para la energía en general.

A pesar de la preocupación de los usuarios, desde el sector institucional buscaron transmitir calma respecto a la estabilidad del precio a mediano plazo. Según los representantes de la Cámara de Expendedores, el valor de 790 pesos incluye actualmente un margen preventivo derivado de la incertidumbre inicial del mercado desregulado.

Por este motivo, se considera que el precio actual es de carácter transitorio o provisorio. Las proyecciones de los expendedores sugieren que, una vez estabilizadas las negociaciones entre las partes, el costo del metro cúbico podría experimentar un retroceso o ajuste a la baja en las próximas semanas, conforme la oferta y la demanda encuentren un nuevo punto de equilibrio en el mercado local.