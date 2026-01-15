Abrió el parque acuático más grande de Argentina en Córdoba: entradas, atracciones y todo lo que hay que saber

El parque acuático más grande del país se encuentra en Córdoba, ubicado de manera estratégica en la zona sur de la ciudad, sobre avenida Circunvalación. Se trata de Infinito Water Park, una propuesta que promete revolucionar el entretenimiento acuático de la provincia. Tras una reprogramación por intensas lluvias, el complejo abrió sus puertas este jueves 15 de enero en avenida Circunvalación, Bajada 7 Bis.

En un terreno de 13 hectáreas, cuenta con más de 50 atracciones y 30 toboganes listos para la temporada. Un punto central de la experiencia es la piscina de olas artificiales, la cual contiene 3,5 millones de litros de agua. La pileta genera olas de hasta 1,8 metros de altura, con capacidad para albergar 2.500 personas en simultáneo.

Cuál será el impacto económico de Infinito Water Park

El parque proyecta que la afluencia de visitantes movilice alrededor de 67 mil millones de pesos en la economía local, dinamizando rubros como hotelería y transporte. En cuanto al empleo, la apertura del parque generará 500 puestos de trabajo directos y otros 1.300 puestos indirectos. El Grupo Inversor Infinito, quien está detrás del proyecto, estimó que el complejo recibirá 450.000 visitantes durante su primera temporada operativa, que transcurrirá entre enero y abril de 2026.

El parque acuático más grande de Argentina está en Córdoba. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Junto a Infinito Water Park, se inaugura un complejo abierto de 46 locales, que tiene más de 7.000 metros cuadrados de superficie. Esta área comercial se conoce como “Buen Este” y sirve como puerta de ingreso al parque acuático. Cuenta con importantes propuestas gastronómicas, con el regreso de Novecento a Córdoba, además de Betos, Mostaza y Barilate.

La oferta de esparcimiento se complementará con Neverland y Funland, que incluyen bowling y camas elásticas. También se sumará un museo “sensorial” de 2.000 metros cuadrados, desarrollado por profesionales cordobeses con experiencia en España.

Abrió el parque acuático más grande de Argentina: así son las atracciones

El predio destaca por su decoración basada en cañas jásper y palmeras traídas directamente de Misiones, elementos que ambientan las diferentes áreas conectadas a través de “portales”. La zona central, denominada Cala de Ansenuza, se presenta como el núcleo del complejo con una imponente pileta de 130 metros de largo y 80 centímetros de profundidad. Este espacio, que emula el estilo de los resorts internacionales, cuenta con su propio bar y un equipo de animaciones para coordinar actividades recreativas. Alrededor de esta pileta funciona el Río Lento, un recorrido de 500 metros que los visitantes realizan sobre gomones en un flujo de agua constante, custodiado por un guardavidas cada 50 metros para garantizar la seguridad.

El parque cuenta con más de 50 atracciones. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Para quienes buscan emociones fuertes, el parque ofrece dos sectores destacados. Por un lado, cuenta con una piscina de 70 metros de ancho y largo capaz de generar olas artificiales de hasta 1,80 metros de altura mediante un sofisticado sistema de ocho turbinas y pistones de aire. Por otro lado, el área Cerro Uritorco ostenta una torre de 14 metros con 16 caídas diferentes, incluyendo el vertiginoso tobogán “kamikaze” y una multipista de ocho canales simultáneos. Es importante destacar que para acceder a estos toboganes se requiere una altura mínima de 1.20 metros y saber nadar, dado que la zona de llegada tiene 80 centímetros de profundidad.

Las familias con niños pequeños encontrarán su lugar en Uritorkia, un área con toboganes de hasta tres metros y baldes de agua. Dentro de este sector se ubica el Observatorio Erk, un espacio sin profundidad diseñado especialmente para niños de hasta 4 años.

Cuenta con cabañas para pasar el día o disfrutar de una estadía más prolongada. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Asimismo, el parque ofrece una experiencia exclusiva en su zona VIP Lounge. Este sector cuenta con 62 cabañas tipo choza con capacidad para 600 personas, donde los usuarios pueden disfrutar de cambiadores y reposeras propias. Incluye además una piscina de burbujas y una cabina para DJ, ya que se planea que la música comience al atardecer y que el espacio se utilice para eventos nocturnos en el futuro.

Cuánto cuestan las entradas para Infinito Water Park

El horario de funcionamiento del complejo es de 9.30 a 19 todos los días. El precio de las entradas variará según las comodidades que se elijan. Estos son los valores:

Infinito Aqua: incluye flotadores, reposeras y sombres de uso libre, sujeto a disponibilidad.

Lunes a jueves Menores de 2 a 6: 59.000 pesos Adultos: 71.900 pesos

Viernes a domingos Menores: 79.000 pesos Adultos: 99.000 pesos



El Río Lento es uno de sus atractivos más novedosos. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Infinito Aqua Plus: incluye flotador, reposera y sombrilla sujeto a disponibilidad, estacionamiento, seguro de lluvia y combo de hamburguesa con papas fritas.

Lunes a jueves Menores: 79.000 pesos Adultos: 99.000 pesos

Viernes a domingos Menores: 89.000 pesos Adultos: 115.000 pesos



Los menores de 4 años ingresan gratis, mientras hasta los 12 años tienen un 20 por ciento de descuento sobre el valor de la entrada de adulto. Los tickets se pueden comprar a través de Paseshow, donde especifica las distintas alternativas de financiación. “Con la compra de tu preventa, ya sos parte del programa ”infinito verano“. Disfrutá de descuentos en tu próxima visita al parque y beneficios exclusivos", dijo la empresa.

Los socios de Club La Voz podrán acceder a un 20 por ciento de descuento. El beneficio está disponible viernes, sábados y domingos y aplica para las categorías Aqua Fun, Aqua Plus, Aqua Lounge y Cabaña Lounge, abonando con todos los medios de pago y sin tope de reintegro.

Para acceder al descuento, las entradas deben comprarse a través de paseshow.com.ar, ingresando el DNI como código de descuento al momento de la compra. El beneficio estará vigente hasta el 23 de diciembre de 2026, según las bases y condiciones del programa.