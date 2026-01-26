A 112 años de la muerte de Cura Brochero: el legado del santo que abrió caminos en Traslasierra

Nacido el 16 de marzo de 1840 en Carreta Quemada, Córdoba, José Gabriel del Rosario Brochero creció en una familia de profunda fe cristiana. Tras ser ordenado sacerdote en 1866, su primer gran desafío fue la epidemia de cólera de 1867, que se llevó más de 4.000 vidas en la capital provincial. Allí se destacó por su entrega total, asistiendo a enfermos y moribundos.

En 1869, fue designado cura de San Alberto, en la región de Traslasierra. Al llegar, se encontró con una zona aislada, con falencias estructurales y poblaciones dispersas. Lejos de limitarse a la tarea espiritual, Brochero comprendió que la mejora de la vida material era inseparable de su misión pastoral.

112 años de la muerte de Cura Brochero: un legado de fe y obras civiles

A bordo de su inseparable mula Malacara, el sacerdote recorrió miles de kilómetros por las escarpadas Sierras Grandes. Su gestión fue determinante para la construcción de caminos y puentes, incluyendo el trazado de las Altas Cumbres; escuelas, iglesias y centros de ayuda social; un acueducto que permitió llevar agua potable desde el río Panaholma; y gestiones para el correo, el telégrafo y el proyecto del ferrocarril ramal Soto-Dolores.

Su compromiso con los más postergados lo llevó incluso a contraer lepra, enfermedad que lo dejó ciego y sordo hacia el final de su vida. Falleció el 26 de enero de 1914 a los 73 años en Villa del Tránsito, localidad que hoy lleva su nombre: Villa Cura Brochero.

El camino a la santidad y los milagros reconocidos de Cura Brochero

El proceso de canonización, iniciado en 1967, culminó el 16 de octubre de 2016 cuando el papa Francisco lo proclamó santo. De esta manera, se convirtió en el primer santo nacido, vivido y fallecido en Argentina.

Brochero fue declarado Santo en 2026.

Su canonización se sostuvo sobre dos milagros atribuidos a su intercesión:

Nicolás Flores : un niño que, tras un accidente automovilístico en el año 2000, sufrió pérdida de masa ósea y encefálica, recuperándose de forma inexplicable.

Camila Brusotti: una niña sanjuanina que en 2013 sufrió un infarto cerebral masivo por una golpiza; contra todo pronóstico médico, recuperó sus sentidos en menos de dos meses.

El proyecto para declararlo Patrono de Córdoba

El conocido “Cura Gaucho”, fue declarado oficialmente Santo Patrono de la Provincia de Córdoba por la Legislatura el 6 de diciembre de 2023. Esto se debió a que el sacerdote dedicó su vida a evangelizar y mejorar la infraestructura serrana.

Su labor se caracterizó por recorrer las sierras en mula, tomando mate y vistiendo poncho, acercando la fe y el progreso a los habitantes. También se lo llama “Santo de los Caminos” por su legado en la conectividad del Valle de Traslasierra.