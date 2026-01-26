Satto fue designado presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, designó al secretario de Turismo de la provincia, Jorge Satto, como presidente del recientemente creado Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (EMTURER), a través del Decreto N° 121/2026.

El organismo fue creado por la Ley N° 11.183, sancionada en 2025, y constituye la primera herramienta institucional de este tipo en la provincia. Su objetivo central es implementar un modelo de gestión asociada entre el sector público y el privado para diseñar, ejecutar y evaluar políticas, programas y acciones orientadas al desarrollo, fomento y promoción del turismo entrerriano.

El EMTURER funcionará bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación y tendrá a su cargo la planificación estratégica del sector, con una mirada integral que permita consolidar al turismo como una actividad clave para el crecimiento económico y social de la provincia.

La normativa establece que el directorio estará integrado por 15 miembros: cinco representantes del Poder Ejecutivo, un legislador por cada cámara, un representante del Colegio de Profesionales en Turismo de Entre Ríos (COPROTUER), uno de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) y cinco referentes del sector privado vinculados a la actividad turística.

Durante 2025 ya se desarrollaron encuentros entre actores públicos y privados para avanzar en la puesta en marcha del ente y definir su dinámica de funcionamiento, con el objetivo de construir una agenda común para el turismo provincial.

Con la designación de su presidente y el avance en la conformación del directorio, el Ente Mixto de Turismo inicia formalmente su etapa operativa, en un año considerado estratégico para el fortalecimiento de este nuevo esquema de gobernanza turística en Entre Ríos.