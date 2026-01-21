Novia entrerriana llegó a su casamiento a caballo y emocionó a todo Los Charrúas

Una postal distinta y cargada de emoción se vivió en Los Charrúas, departamento Concordia, cuando una joven novia decidió llegar a su casamiento montada a caballo. La escena tuvo lugar en la Plaza Islas Malvinas, donde el andar sereno del animal, el silencio expectante y las miradas conmovidas de familiares, amigos y vecinos construyeron un momento que quedará en la memoria de la comunidad.

La protagonista fue Melina Martínez, quien eligió ese ingreso para encontrarse con su futuro esposo, Mario Javier Herman. No se trató solo de una entrada original, sino de una expresión de identidad y pertenencia. En cada paso, el caballo llevó consigo una historia ligada al campo, a las raíces y a una forma de vida que sigue vigente en la región.

Mario aguardaba junto a los seres queridos de la pareja. La ceremonia estuvo atravesada por un clima especial, donde el gesto de la novia resignificó el inicio del enlace. La escena fue registrada en imágenes que rápidamente comenzaron a circular por redes sociales, multiplicando el alcance de un momento íntimo que pasó a ser compartido por miles de personas.

El ingreso fue destacado por Bandera Verde Turf, que celebró la iniciativa y difundió el video acompañado por una frase que resumió el espíritu del acontecimiento: “Las tradiciones no atan: unen”.

Melina tiene 24 años y es técnica en criminalística, aunque su vínculo con el campo forma parte central de su vida cotidiana. Participa cada año en cabalgatas locales, recorre caminos rurales y es parte activa de actividades tradicionales como desfiles y juegos criollos. Mario, de 30 años, es encargado de la Estancia Don Gabriel y comparte ese mismo apego por los valores del ámbito rural, según consignó El Observador del Litoral.

El ingreso a caballo no solo marcó el inicio de una nueva etapa para la pareja, sino que también ofreció una imagen que sintetiza una identidad profundamente arraigada en la región. En Los Charrúas, ese día, amor y tradición avanzaron juntos hacia el altar.