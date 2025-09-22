Marcelo Cresto convocó a votar en octubre y respaldar la lista 501 en defensa de los derechos ciudadanos

El dirigente concordiense Marcelo Cresto remarcó la importancia del compromiso político en el actual contexto económico y social. “Nunca he visto que un gobierno peronista haya llevado adelante una medida o ley que vaya en contra de la gente y, sobre todo, de quienes menos tienen”, aseguró.

En ese sentido, sostuvo que la educación y la salud pública deben ser pilares de cualquier gestión. “Por eso repudiamos las actitudes de este gobierno que ataca entre muchas cosas, al Hospital Garrahan y a la Universidad Pública.

Esta es una oportunidad para llevar al Congreso representantes que frenen estas políticas y den la batalla frente a la situación económica generada por Milei”, señaló.

Marcelo Cresto.

Cresto advirtió que la Argentina enfrenta “una crisis económica y también política que solo se soluciona trabajando y militando”. Y agregó: “A todo este desastre hay que frenarlo comprometiéndonos con las causas sociales siendo empáticos, solidarios y prácticos solo así vamos a salir adelante”.

Asimismo, reconoció que el peronismo ha cometido errores: “Somos conscientes de que muchas veces las cosas no salieron como quisimos, pero nunca tomamos medidas en contra de la gente. Eso marca la diferencia”.

Por último, invitó a todos los concordienses a participar activamente en las elecciones del 26 de octubre:

“Tenemos que ir a votar y tomar conciencia de que debe haber un cambio. Es el momento de militar, de organizarse y de acompañar a nuestros candidatos de la lista 501: Adán Bahl como senador y Guillermo Michel como diputado” una lista hecha por entrerrianos para los entrerrianos y no una lista hecha por porteños que lejos están de saber nuestra situación, nuestros problemas.