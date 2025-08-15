Vía Concordia / Concordia

Fin de semana largo en Concordia: agenda completa para disfrutar en modo carpincho

La Capital Nacional del Citrus ofrece propuestas para todos los gustos durante este fin de semana largo. Desde paseos históricos y visitas guiadas, hasta relax en termas, experiencias enoturísticas, actividades para el Día del Niño y eventos deportivos.

Miguel A. López
Miguel A. López

15 de agosto de 2025,

Fin de semana largo en Concordia: agenda completa para disfrutar en modo carpincho
Fin de semana largo en Concordia: agenda completa para disfrutar en modo carpincho.

La ciudad de Concordia se viste de fiesta para recibir a vecinos y turistas con una variada agenda de actividades que invitan a disfrutarla con todos los sentidos. En esta temporada de invierno, el lema es vivirla en #ModoCarpincho, recorriendo sus paisajes, su historia y su gastronomía.

Fin de semana largo en Concordia: agenda completa para disfrutar en modo carpincho.
Fin de semana largo en Concordia: agenda completa para disfrutar en modo carpincho.

El programa incluye paseos por el encanto del Parque San Carlos y el Simple,Tierra Mágica de El Principito. AnuncioDía del Niño, d

Entre las actividades destacadas:

  • Yo Disfruto Concordia en #ModoCarpincho – Día del Niño: para
  • Circuito Peatonal Histórico Arquitectónico: Sábado 1
  • Día de campo en Establecimiento La Angélica: música
  • Degustaciones de vinosun Ecove
  • Jornadas Nacionales de Artesanías en Plaza 25 de Mayo.
  • Evento en el gimnasio de Comercio N°1 y el Estadio Ciudad.
Fin de semana largo en Concordia: agenda completa para disfrutar en modo carpincho.
Fin de semana largo en Concordia: agenda completa para disfrutar en modo carpincho.

Para más información y consultas, se puede visitar el Centro de Información Turística de Concordia.

Temas Relacionados

MÁS DE Concordia
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS